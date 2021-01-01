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白思豪新年目標 1月百萬市民接種新冠疫苗

記者和釗宇／紐約報導
紐約市長白思豪的新年願望是在1月份為100萬人接種新冠疫苗。(路透)
紐約市長白思豪的新年願望是在1月份為100萬人接種新冠疫苗。(路透)

紐約市白思豪(Bill de Blasio)12月31日宣布，有信心在今年1月為100萬人接種新冠疫苗；去年3月14日紐約市出現首個新冠死亡病例，白思豪也宣布，每年3月14日定為紐約市新冠逝者紀念日。

白思豪表示，儘管疫苗接種工作艱巨，仍有信心達成本月100萬人接種。

他說，市府本月將啟動疫苗接種中心(Vaccine Hub)，利用學校體育館、政府樓大堂等公共場所為民眾接種，未來全市檢測點也能接種疫苗；此外，市府還將與社區組織合作設立檢測點，讓民眾接種更方便、安心。

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，疫苗接種中心由市府運營，第一個接種中心將於1月15日啟動，預計每個中心每周提供4萬5000人次接種量。

然而，白思豪也表示，能否達成目標，取決於疫苗製造商的供應量，以及州府、聯邦政府的分發速度；目前紐約市僅接收到39萬劑疫苗，全市僅有逾8萬人接種，連市警接種也被推遲；從全美層面看，聯邦政府也沒能達成年內分發至少2000萬劑疫苗的計畫，目前只分發了1240萬劑，有280萬人接種。

白思豪認為，要達成這一目標，聯邦政府需啟動國防生產法(Defense Production Act)，要求私營企業增加生產量保證供應，「利用國防生產法和其他所有方法，促成最大化疫苗供應量，如果私營生產商和聯邦政府能做到這一點，我們就能實現1月接種100萬人的目標。」

他說，紐約市將以創紀錄的速度啟動疫苗接種工作，「如果我們希望恢復常態，就得更快地遏制疫情。」

此外，因2020年3月14日紐約市出現第一例新冠死亡病例，白思豪也宣布將每年的3月14日定為紐約市的新冠逝者紀念日，「設立這個紀念日意在提醒我們，反思如何不讓悲劇重演。」

根據市衛生局統計，全市已有2萬5099人因新冠死亡，還有4804人疑似因新冠死亡。

紐約市長白思豪的新年願望是在1月份為100萬人接種新冠疫苗。(路透)
紐約市長白思豪的新年願望是在1月份為100萬人接種新冠疫苗。(路透)
白思豪公布新年願望：今年1月為100萬人接種新冠疫苗。（市長辦公室提供）
白思豪公布新年願望：今年1月為100萬人接種新冠疫苗。（市長辦公室提供）

紐約市 疫苗 白思豪

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