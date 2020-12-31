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紐約皇后商會會長：延長禁止房東逼遷令難解決根本問題

記者牟蘭／紐約報導
逾2000名民眾今年8月參與法拉盛遊行，他們要求公平房屋法。(本報檔案照；記者牟蘭／攝影)
逾2000名民眾今年8月參與法拉盛遊行，他們要求公平房屋法。(本報檔案照；記者牟蘭／攝影)

皇后區商會主席及執行總裁格列奇(Thomas J. Grech)在新年前夕投書當地媒體，為房東發聲，他說，許多當地的房東來自工薪階級，疫情衝擊下，他們失去收入，還要承擔家計負擔，但州府日前延長禁止房東逼遷令(Eviction Moratorium)，讓這些小房東雪上加霜，呼籲政府伸出援手，保護房東利益。

根據「Queens Daily Eagle」12月31日報導，列奇以「紐約必須為因新冠受創的房東建立保護措施」(New York must create safeguards for landlords hurt by COVID crisis)為題，批評日前州府延長禁止房東逼遷令的法規，對經濟可能造成負面影響。

列奇在文中表示，百年一遇的疫情，重創全世界的經濟，而紐約皇后區作為震中之一，不僅失去了大量的生命，還遭遇了自經濟大蕭條以來，最糟糕的經濟環境，「居高不下的失業率以及成千上萬關門的小商家」。

為了保護民眾有一瓦遮頭，列奇說，州府日前延長了禁止房東逼遷令，但他表示，這一法令無形中將再度傷害當地經濟發展；以皇后區為例，當地的房東並非來自國際財團，而是工薪階級與小商家，他們中的多數在疫情期間失去收入，還要支付房產稅以及水電煤氣等電費，維持生計。

列奇表示，如果租客不支付房租，房東將無法保養他們的物業，電路與殘舊的設施，將導致樓宇出現更多的安全問題，此外，水電與煤氣工人也將因此失去收入，造成經濟的惡性循環。

根據政府公布的數據，在今年，這些小房東仍有接近10億元的房產稅尚未繳納，至明年1月4日，紐約的屋主需繳納137億元的房產稅；若這些房東無法繳納這筆稅款，紐約的經濟將面臨災難性的打擊，公共安全、衛生系統、學校以及其他的公共資源將無法正常運行。

列奇說，延長的禁止房東逼遷令無法解決民眾付不起房租的根本問題，且法規中缺少規範，讓一些有能力支付房租的人士鑽法律的漏洞；他舉例說，這項法令中不僅沒有要求租客提供任何收入困難的證據，甚至沒有給房東質疑租客無法交付房租權利。

沒有人願意他人流落街頭，列奇補充，他理解州府頒布延長禁止房東逼遷令的初衷，但他認為這項法令將對當地經濟帶來更負面的影響，更擔憂已被重創的經濟難以恢復。

房東 紐約 疫情

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