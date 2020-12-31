1萬3422例！單日確診創新高

為了應對可能繼續惡化的疫情，州府正準備重啟賈維茨中心作為臨時新冠醫院。（路透）

紐約州 新冠疫情 仍不見好轉，單日確診人數創下新冠疫情以來最高；州長葛謨 (Andrew Cuomo)30日表示，目前紐約州尚未發現變種病毒，但為了應對可能繼續惡化的疫情，州府正準備重啟賈維茨中心(Javits Center)作為臨時新冠收治醫院，一旦現有醫療資源飽和，將立即啟用。

州府數據顯示，全州29日共發現陽性病例1萬3422例，是自3月疫情爆發以來的最高，陽性率也達8.66%，遠高於聖誕節前的5%左右；葛謨表示，聖誕節後全美疫情都在迅速反彈，相比之下紐約州的情況已算不錯。

據報導，科羅拉多州和加州已經出現在英國發現的變種新冠病毒；葛謨表示，州衛生廳自春季疫情爆發以來，一直在追蹤新冠病毒的變異情況，目前已對4300份樣品進行基因測序，包括上周進行的350次基因測序，目前並未在紐約州發現變種病毒；他說，紐約州此前已對英國遊客採取限制，但聯邦政府出手太晚，恐讓病毒從歐洲傳入美國的歷史重演。

葛謨表示，目前全州已有超過20萬3000人接種了新冠疫苗；他還簽署一項行政令，將一線公務員的死亡撫恤項目延長30天。

然而，儘管疫苗已經開打，但假日季過後疫情可能繼續惡化；州長辦公室日前表示，由於新冠疫情形勢不斷惡化，州府正準備重啟賈維茨中心(Javits Center)作為臨時新冠醫院，一旦現有醫療資源飽和將立即啟用。

葛謨發言人阿佐帕迪(Richard Azzopardi)表示，為應對最差的情況出現，應著手重啟賈維茨中心；「過去幾周以來，州府已經開始準備重啟多所緊急醫院，應對不斷惡化的疫情，包括賈維茨中心在內；若住院人數暴增，這些場所可以很快投入使用。」

諾斯韋爾醫療中心執行長杜寧(Michael Dowling)則表示，重啟賈維茨中心作為臨時醫院可能並不需要，但須為最差的情況做好準備；「當下重開賈維茨中心的可能性非常小，但當需要重開時，一切必須準備停當。」

今年春季第一波疫情時，賈維茨中心被改造成臨時醫院，聯邦政府也派出安慰號醫療船到紐約抗疫，然而這兩所緊急醫院都未得到有效利用，賈維茨中心僅接收了1000多名病人，安慰號則只接收了182人。