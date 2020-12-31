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幸福的禮物 時報廣場跨年水晶球就位

記者金春香／紐約報導
「幸福的禮物」水晶球由2688個水晶三角板和水晶三角板，和3萬2256個閃爍著紅、藍、白、黃、綠、紫色的LED燈組成。（記者金春香／攝影）
「幸福的禮物」水晶球由2688個水晶三角板和水晶三角板，和3萬2256個閃爍著紅、藍、白、黃、綠、紫色的LED燈組成。（記者金春香／攝影）

時報廣場跨年活動重頭戲—跨年水晶球(New Year's Eve Ball)30日測試成功，將於31日晚6時跨年慶典開始時升起；本年度的水晶球被命名為「幸福的禮物」，新年零時將隨煙花和倒數計時落下，寓意告別悲情2020，迎接2021年的幸福到來。

影音來源：記者金春香

31日晚時報廣場跨年晚會因疫情改為線上直播，將邀請多位特殊嘉賓，包括艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)兒科醫生、曾感染新冠病毒的披薩外送司機以及今年已經是第40次參加跨年夜活動的史泰登島輪渡工作人員。

今年的水晶球名為「幸福的禮物」(Gift of Happiness)，主辦方表示，此名字寓意在這悲情一年結束的同時，更多幸福即將來臨，也寄望安全度過2020年的人們在新一年裡都將獲得幸福的禮物；30日主辦方在時報廣場一號樓測試水晶球升降情況，數次升降均成功。

「幸福的禮物」水晶球由2688個水晶三角板和3萬2256個閃爍著紅、藍、白、黃、綠、紫色的LED燈組成，重達5.38噸，直徑12呎，將在2020年最後60秒時，從24米的高空降落，而人們也會在十秒倒計後，開啟新的一年。

今年因疫情，廣場114年來將首次出現無跨年人潮的景象，31日時報廣場周邊會採取封路措施；雖然跨年慶典活動改為線上直播，但晚間的表演繼續，水晶球仍會如往年一樣落下，但僅限受邀的疫情期間一線工作人員和家人在舞台附近觀看。

主辦方表示，希望水晶球降落傳統的照常進行，能夠在這飽經災難的一年最後，給民眾帶來新的希望。

主辦單位特別開設「2020防疫英雄」(Heroes of 2020)環節，邀請疫情爆發初期重災區艾姆赫斯特醫院的一名兒科醫生，一名堅持工作但感染新冠病毒的披薩外送司機，以及從1982年以來每年堅持參加時報廣場跨年活動的史泰登渡輪員工Ronald Colbert，他在過去一年也堅守自己的崗位。

另外，傳奇歌手葛洛莉亞蓋諾(Gloria Gaynor)也將獻唱其名曲「我會活下去」(I Will Survive)。

「幸福的禮物」水晶球由2688個水晶三角板和水晶三角板，和3萬2256個閃爍著紅...
「幸福的禮物」水晶球由2688個水晶三角板和水晶三角板，和3萬2256個閃爍著紅、藍、白、黃、綠、紫色的LED燈組成。（記者金春香／攝影）
主辦方表示希望水晶球降落傳統的照常進行能夠在這飽經災難的一年最後給民眾帶來新的希...
主辦方表示希望水晶球降落傳統的照常進行能夠在這飽經災難的一年最後給民眾帶來新的希望。（記者金春香／攝影）
主辦方在時報廣場一號樓測試「幸福的禮物」水晶球升降情況，數次升降均宣布測試成功。...
主辦方在時報廣場一號樓測試「幸福的禮物」水晶球升降情況，數次升降均宣布測試成功。（記者金春香／攝影）
主辦方表示希望水晶球降落傳統的照常進行能夠在這飽經災難的一年最後給民眾帶來新的希...
主辦方表示希望水晶球降落傳統的照常進行能夠在這飽經災難的一年最後給民眾帶來新的希望。（記者金春香／攝影）
主辦方在時報廣場一號樓測試「幸福的禮物」水晶球升降情況，數次升降均宣布測試成功。...
主辦方在時報廣場一號樓測試「幸福的禮物」水晶球升降情況，數次升降均宣布測試成功。（記者金春香／攝影）

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