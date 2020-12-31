幸福的禮物 時報廣場跨年水晶球就位

「幸福的禮物」水晶球由2688個水晶三角板和水晶三角板，和3萬2256個閃爍著紅、藍、白、黃、綠、紫色的LED燈組成。（記者金春香／攝影）

時報廣場 跨年活動重頭戲—跨年水晶球(New Year's Eve Ball)30日測試成功，將於31日晚6時跨年慶典開始時升起；本年度的水晶球被命名為「幸福的禮物」，新年零時將隨煙花和倒數計時落下，寓意告別悲情2020，迎接2021年的幸福到來。

影音來源：記者金春香

31日晚時報廣場跨年晚會因疫情 改為線上直播，將邀請多位特殊嘉賓，包括艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)兒科醫生、曾感染新冠病毒的披薩外送司機以及今年已經是第40次參加跨年夜活動的史泰登島 輪渡工作人員。

今年的水晶球名為「幸福的禮物」(Gift of Happiness)，主辦方表示，此名字寓意在這悲情一年結束的同時，更多幸福即將來臨，也寄望安全度過2020年的人們在新一年裡都將獲得幸福的禮物；30日主辦方在時報廣場一號樓測試水晶球升降情況，數次升降均成功。

「幸福的禮物」水晶球由2688個水晶三角板和3萬2256個閃爍著紅、藍、白、黃、綠、紫色的LED燈組成，重達5.38噸，直徑12呎，將在2020年最後60秒時，從24米的高空降落，而人們也會在十秒倒計後，開啟新的一年。

今年因疫情，廣場114年來將首次出現無跨年人潮的景象，31日時報廣場周邊會採取封路措施；雖然跨年慶典活動改為線上直播，但晚間的表演繼續，水晶球仍會如往年一樣落下，但僅限受邀的疫情期間一線工作人員和家人在舞台附近觀看。

主辦方表示，希望水晶球降落傳統的照常進行，能夠在這飽經災難的一年最後，給民眾帶來新的希望。

主辦單位特別開設「2020防疫英雄」(Heroes of 2020)環節，邀請疫情爆發初期重災區艾姆赫斯特醫院的一名兒科醫生，一名堅持工作但感染新冠病毒的披薩外送司機，以及從1982年以來每年堅持參加時報廣場跨年活動的史泰登渡輪員工Ronald Colbert，他在過去一年也堅守自己的崗位。

另外，傳奇歌手葛洛莉亞蓋諾(Gloria Gaynor)也將獻唱其名曲「我會活下去」(I Will Survive)。