賓州車站擴建揭幕 葛謨：帶來光明

車站大廳的穹頂為空間帶來自然採光。(記者顏嘉瑩/攝影)

總耗資16億元的紐約市 曼哈頓賓州車站擴建項目，30日正式揭幕，州長葛謨 (Andrew Cuomo)出席剪綵儀式，新建的莫尼漢車站大廳(Moynihan Train Hall)首度揭開神秘面紗；葛謨說，新冠疫情 給紐約帶來嚴重打擊，而新車站的落成則展現紐約為飽受疫情陰霾籠罩的一年「帶來了光明。」

(影音來源：記者顏嘉瑩)

占地25萬5000平方呎的新擴建車站大廳，與地標建築、法利郵局大樓(Farley Post Office)結合，以已故民主黨籍聯邦參議員莫尼漢(Daniel Patrick Moynihan)命名；新車站大廳將服務美鐵(Amtrak)和長島鐵路(LIRR)旅客，緩解候車擁擠，改善乘客的舒適度和安全性，並提供更好的候車體驗。

該車站大廳原本是郵局分類郵件的分類室(sorting room)，能引入自然光的穹頂為郵局人員帶來足夠採光，如今改建成車站大廳，面積相當於大中央車站大廳的大小，規畫寬敞的區域和私人空間，能為乘客彼此保持舒適的距離，在車站內也有免費WiFi無線網路、候車室、行李轉盤室等。

車站內也設有零售商，包括網紅麵包店「Magnolia Bakery」、「H&H Bagels」、星巴克、花店「 Damselfly Flower」，和知名卡片品牌「Lovepop」等。

葛謨表示，賓州車站的擴建過程中，很多人認為與郵局結合的做法太大膽，質疑可行性；「但今天我們做到了，我們不僅為自己而建，更為後代而建，如此龐大且大膽的建築，正是紐約精神。」

葛謨說，如今我們身處在一個從未有人想像過的時代，全世界都在經歷疫情帶來的創傷，「在我們即將告別2020這個黑暗的一年之時，擴建的車站就代表著我們可以成就很多事，莫尼漢車站大廳的穹頂為大家帶來了光明，彰顯紐約為大家帶來了光明。」

美鐵首席執行官費林(Bill Flynn)表示，莫尼漢車站大廳代表了美鐵將為乘客提供最佳旅行體驗的承諾，大幅增加乘客的安全與舒適度，全新的設施以及無障礙空間，這正是莫尼漢生前一直想為紐約市旅客打造的那種火車站。