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賓州車站 從「老鼠迷宮」變身明亮大廳

記者顏嘉瑩／紐約報導
賓州車站上為麥迪遜廣場花園。(記者顏嘉瑩/攝影)
賓州車站上為麥迪遜廣場花園。(記者顏嘉瑩/攝影)

65萬名乘客在地下車站裡尋找著方向——這是疫情前曼哈頓中城賓州車站(Pennsylvania Station)的模樣；這座被比喻有如「老鼠迷宮」般的車站，經過多年努力，耗資16億元的賓州車站擴建將在2021年首日投入使用，為紐約的火車站開創新紀元。

賓州車站不僅是紐約市最繁忙的火車站，更是美國最主要的鐵路樞紐；1910年建成伊始時，外觀為粉紅花崗岩打造，另有古希臘風格的多利安柱形成的柱廊，被稱為紐約建築史上的傑作。

不過1960年代，鐵路公司經營不善、被迫變賣土地，原本在地上的車站大廳被拆除，如今上為麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)以及兩棟辦公大樓，原有的地下月台區則保留。

當時拆除大樓在全美引起爭議，「紐約時報」曾評論：「沒有人相信紐約政府竟然容忍這種有如羅馬時代般典雅、高大、精緻的建築瑰寶，受到史無前例的破壞。」

原本設計為容納20萬人的賓州車站，在乘客日漸增加後，開始超過負荷；為了提升乘客舒適度，1990年代美鐵(Amtrak)曾聯合大都會運輸署(MTA)和新澤西捷運(NJ Transit)整修車站，但大眾對賓州車站的評價仍差，與另一個更豪華的交通樞紐「大中央車站」相比，賓州車站位於地下的狹小空間，也獲得了「老鼠迷宮」的臭名。

1999年，已故的前民主黨聯邦參議員莫尼漢(Daniel Patrick Moynihan)計畫將賓州車站擴建至第八大道，與地標建築法利郵局大樓(Farley Post Office)結合；由於工程龐大複雜，不僅工程期不斷延後，期間計畫也不斷更改，更一度流產，導致整修計畫爭執不定。

在幾次來回後，2009年美鐵決定加入擴建項目，第二年破土動工，開始了第一期工程，第二期工程則是在2017年開始。

經過了數十年的討論、三年的建設，擴建後的莫尼漢車站大廳(Moynihan Train Hall)終於在30日剪綵，而車站大廳的穹頂，正有如州長葛謨(Andrew Cuomo)在剪綵記者會上所說的一樣，「將為大家帶來光明」。

賓州車站位於地下的狹小空間，被比喻為「老鼠迷宮」。(記者顏嘉瑩/攝影)
賓州車站位於地下的狹小空間，被比喻為「老鼠迷宮」。(記者顏嘉瑩/攝影)
擴建後的賓州車站與法利郵局大樓結合。(記者顏嘉瑩/攝影)
擴建後的賓州車站與法利郵局大樓結合。(記者顏嘉瑩/攝影)

賓州 紐約時報 大都會

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