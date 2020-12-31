600元紓困金進帳 民眾感嘆：跟不上物價

不少民眾認為，疫情期間物價飛漲，600元紓困金杯水車薪；圖為疫情期間民眾在超市購物。（中新社）

聯邦政府第二次為民眾發放的600元紓困金 30日起陸續發出，但相比上次1200元的紓困金，民眾對此熱情相對較低，感嘆「紓困金趕不上物價上漲」，表示更期待2000元的紓困金。

布碌崙 日落公園的林琳達表示，當日一早查看銀行帳戶，發現已經收到了600元紓困金，只是其丈夫的該筆補助仍未到帳；林琳達表示，雖然這次非常快收到錢，但沒有上一次興奮，「高興是肯定的，但是相比上一次金額較小，對家庭幫助沒有那麼大。」

林琳達形容，因為疫情 ，今年明顯感覺物價上漲，「以前去超市買滿滿一推車，通常在一兩百元左右，現在隨便都要三、四百，明顯感到通貨膨脹，希望能通過2000元紓困金法案」。

居住布碌崙戴克高地的華裔民眾張智傑也說，「600元太少」；他表示，今年因為疫情，無論是人工還是物價都明顯上漲，生活開支變高；「因工作機會變少，很多家庭收入大不如前，每人600元補助金，最多夠一個家庭支撐一個多月，相比經過近一年的疫情打擊，實在是杯水車薪。」

家住長島的林太太則認為，雖然大家都期待收到更多紓困金，她卻十分擔心，「也許這些紓困金能解決一部分家庭燃眉之急，但長久來看並非是好事，流動的錢多了，物價容易再上漲，也容易導致民眾繼續不願意外出工作，國家經濟復甦的道路將更加漫長。」