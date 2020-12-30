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紐約市已逾6.7萬人注射 白思豪：打了疫苗仍應戴口罩

記者和釗宇╱紐約報導
市長白思豪表示，全市已有超過6萬7000人接種新冠疫苗。（市長辦公室提供）
市長白思豪表示，全市已有超過6萬7000人接種新冠疫苗。（市長辦公室提供）

紐約市白思豪(Bill de Blasio)29日表示，全市已有超過6萬7000人接種新冠疫苗，其中12月23日一天就有1萬2000人接種，創下單日接種最高紀錄；但他表示，大規模疫苗接種可能在六個月後才能完成，英國變種病毒威脅及疫情風險仍然很大，即便已經打了疫苗的人，也應繼續戴口罩並保持社交距離。

州府數據顯示，全州28日共新增陽性病例1萬1438例，檢測陽性率為7.14%，其中紐約市新增4570例；全州新冠總住院人數已達7814人，28日新增死亡124人。

紐約市正在加快疫苗接種速度，白思豪表示，目前全市已有6萬7116人接種疫苗，其中12月23日一天就有1萬2515人接種；他說，現在疫苗接種剛剛拉開序幕，本周將允許面對病人的急診醫護、施打疫苗人員接種疫苗，同時醫護人員、養老院人員和急救人員也將繼續接種。

市府此前發起疫苗宣傳活動，向市民保證疫苗的有效性和安全性；白思豪表示，希望宣傳活動看到成效，他說紐約市目前的疫苗接種速度是全美平均水平的兩倍。

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，第一階段疫苗接種結束後，第二階段將面向老年人和基礎疾病患者等高危人群；他表示，州府目前尚未公布第二階段接種的優先順序，目前市府仍在等待州府進一步指示；此前州府表示，紐約市2020年累計將收到36萬9000劑疫苗。

儘管疫苗接種工作已迅速鋪開，但白思豪表示，全民大規模接種至少耗時六個月，在此期間疫情風險仍然很大，類似英國發生的變種病毒仍有威脅，因此建議民眾，即便已經接種疫苗，仍應該保持戴口罩、注意社交距離的防疫習慣。

市長辦公室公共衛生高級顧問法瑪(Jay Varma)表示，在疫情未消散前，防疫應當保證防控措施的層次性，「打疫苗和戴口罩就屬於不同的層次，疫苗屬於公共衛生層面的防疫，戴口罩則是個人防疫；如果數據顯示疫情緩解，可以不戴口罩，市府也將第一時間通知民眾放鬆防控。」

此外，喬克西表示，市府將從明年1月起在全市五區的市府建築內設立疫苗接種點(points of distribution)，預計每個接種點每周可以接種數千人，他呼籲市府員工志願加入疫苗接種工作；他並未透露接種點的具體數量，喬克西表示，衛生局目前有數萬名受過訓練的人手，可以加入疫苗接種點的工作，但人手依然不夠；根據計畫草案，每個接種點需要數十名工作人員和30名醫護人員，市府未來還將設立網站供民眾預約。

紐約市消防局的員工209接受新冠疫苗；市長白思豪表示，即便已經打了疫苗，也應繼續...
紐約市消防局的員工209接受新冠疫苗；市長白思豪表示，即便已經打了疫苗，也應繼續戴口罩並保持社交距離。(路透)
白思豪表示，全市已有超過6萬7000人接種新冠疫苗。（州長辦公室提供）
白思豪表示，全市已有超過6萬7000人接種新冠疫苗。（州長辦公室提供）
市長白思豪29日表示，即便已經打了疫苗的人，也應繼續戴口罩並保持社交距離；圖為市...
市長白思豪29日表示，即便已經打了疫苗的人，也應繼續戴口罩並保持社交距離；圖為市消防局緊急反應部門員工在等候接種疫苗。(路透)

疫苗 紐約市 白思豪

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