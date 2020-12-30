紐約州新冠隔離14天縮短為10天 期滿無症狀免檢測即可解除

紐約州長葛謨29日宣布，新冠肺炎患者及密切接觸者的隔離期從14天縮短為10天；圖為紐約上州的一個病毒檢測站。(美聯社)

紐約州 長葛謨(Andrew Cuomo)29日宣布，遵循聯邦疾病防治中心(CDC)指導，新冠肺炎患者及密切接觸者的隔離期從14天縮短為十天，期滿且無症狀，即可解除隔離，無須做病毒檢測 。

根據紐約州新的隔離指導，與新冠病毒接觸人員，包括確診者及密切接觸者，不必須接受病毒檢測，只要隔離十天，沒有症狀就可解除隔離；但此後仍須密切觀察自己是否有相應症狀出現，直至第14天；一旦出現發燒、咳嗽、四肢痠痛、嗅覺味覺失靈等症狀，就要立即聯絡當地衛生部門或醫療單位，由專業醫療人員決定其是否要進行病毒檢測，並立即自我隔離。

此外，葛謨此前頒布針對外州來客的其他隔離政策保持不變；從新州、康州和賓州以外地區到訪紐約的旅客，仍必須在出發前三天內和抵達紐約第四天時接受新冠病毒檢測，只有兩個檢測結果都為陰性，才不需要再進行額外隔離。

而如果紐約州民前往除新州、康州和賓州以外地區，除非在當地停留時間不超過24小時，否則回紐約後也同樣需要在隔離三天後，在第四天接受病毒檢測。

日前確診感染新冠病毒的布碌崙華裔 居民凌霞29日表示，當天接到市衛生局打開的追蹤電話，告訴她隔離期為十天，建議她在隔離滿十天後再去做一次病毒檢測；任職於長島一間療養院、上周確診新冠的華裔護士汪瑩，29日也接到公司主管的電話，告知她在家隔離滿十天，如果沒有症狀，就可以返工，上班首日在療養院接受快速病毒篩檢即可。