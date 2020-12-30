第2輪紓困不含餐館法案 更多餐館恐關

紐約寒冷的冬天影響餐館的戶外用餐。(記者朱蕾/攝影)

期待已久的第二輪經濟紓困法案日前獲川普總統簽字，但令餐飲業者失望的是，這項9000億元救助計畫未包含「餐館法案」(RESTAURANTS Act)；業者表示，餐館急需政府救助，紐約市 又禁堂食，恐有更多餐廳熬不過疫情 而被迫關門。

紐約市服務業聯盟(NYC Hospitality Alliance)執行總監雷吉(Andrew Rigie)表示，「疫情以來，我們已經失去了無數的餐館和相關工作，進入寒冬，戶外用餐無法正常進行，我們非常需要支持。」

紐約州餐飲協會(NYS Restaurant Association)近期對全州6000家餐館業主做的調查發現，超過一半的業主表示，若沒有任何政府援助，他們的餐館在六個月內繼續營業的可能性很小；78％的業主預計未來三個月會有更多裁員。

聯邦的「餐館法案」規畫以1200億元援助小型和本地經營的餐館，包括補貼餐館2019年收入和2020年收入之間的差額，可用於支付工資、房租、水電、維修、防疫通風系統等開支。

在新冠疫情下遭到了前所未有打擊的紐約餐飲業者，數月以來一直呼籲出台以補助金、減稅、租金減免等形式的救助，然而被寄予厚望的「餐館法案」仍被聯邦疫情經濟紓困法案排除，皇后區商會主席格列奇(Thomas Grech)表示，「這是令人難以置信且完全不能接受的」，3月以來，皇后區近6000家餐館中，約有1000家已永久關閉，他預計節日季後會有更多的餐館關門，而往年的年底節日季是餐館最忙碌的時段。

雖然還有外賣和戶外用餐，但對很多餐館來說，這不足以維持生意；法拉盛 商改區執行主任余鈿崧表示，第二波疫情後的禁止堂食，對餐飲業者的打擊非常大，法拉盛有近30家餐館有戶外用餐設備，但若天氣太冷，戶外用餐很難實現；「法拉盛的特別之處是，商鋪很搶手，很多商鋪很難獲得租金減免，高額房租和人工是餐館業者很重的負擔。」

法拉盛南翔小籠包經理Raymond表示，「雖然我們精心布置了戶外用餐區，配備取暖設施，但再次禁堂食後，由於很多客人覺得戶外用餐很冷，因此外出用餐的人數減少；今年節日季的生意不僅比去年同期減少三到四成，而且比前幾個月還差。」

法拉盛大喜川菜劉店長表示，餐館沒有戶外用餐區，現在只能以外賣為主，為了吸引顧客，已把外賣服務擴大到紐約市的周邊地區，「我們現在是高租金、高人工、高成本、低回報的運營，非常希望政府能夠為餐飲業提供救助。」