時報廣場跨年夜撒彩紙預演 觀眾稀少

時報廣場跨年夜活動29日舉行撒彩紙預演，場面壯觀。(Getty Images)

明(31)日就是除夕，即使今年受疫情 影響，時報廣場 跨年夜前取消了現場狂歡，但迎接新年的傳統仍在繼續。主辦方29日在滾石餐廳(Hard Rock Cafe)樓頂進行新年彩紙預演；當日氣溫較低，不過風力較大，測試非常成功，但現場除媒體記者外只有很少民眾觀看。組織者仍表示，這將是最好的一次跨年，因為「不管能否相聚在一起，都是為了擁抱更美好的未來。」

（影音來源：記者張晨）

作為紐約市 一年一度的迎新傳統，在跨年活動當天，寫滿萬名民眾心願的彩色紙片，在新年零時從時報廣場高空落下，伴隨人群的歡呼及美好的祝願，一同步入嶄新的一年；而主辦方時報廣場聯盟(Times Square Alliance)和倒數計時娛樂公司(Countdown Entertainment)，每年的彩紙試飛則在跨年前夕舉辦，以提前測試風向並確保總重近3000磅的彩紙在活動當天能順利飄落。

五彩紙片隨著現場倒數從樓頂翩翩落下，但與往年不同的是，今年幾乎看不到民眾歡呼雀躍著伸手迎接漫天彩紙的場景；除矗立的攝像機外，沒有專程前來觀看預演的民眾，只有路過的車輛和稀稀落落的路人駐足拍照。

倒數計時娛樂公司總裁Jeffrey Straus表示，這並沒有影響活動組織者的熱情，因為當天風力十足，快要落地的紙片又重新被風捲起，在空中久久盤旋，場景絢麗，「這是26年以來最好的一次試飛！」

預演活動上的紙片均由普通彩紙代替，而29日也是許願牆活動的最後一天，主辦方希望一些還沒有寫下願望的民眾，還有機會繼續參與。

華裔民眾陳艾麗是住在附近的居民，她帶著兩個孩子路過時報廣場，才想起這是跨年夜前的傳統，「今年好像與世隔絕了，缺少了人潮的紐約有些頹廢。」但兩個孩子看到滿天飛舞的彩紙還是非常開心，揮舞著雙手迎接。

時報廣場聯盟主席湯普金斯(Tim Tompkins)表示，民眾在網路提交的虛擬彩紙願望，也將被打印在彩紙上，在活動當晚一併撒下。

「這將是最令人期待一次跨年夜，就像九一一事件以後，人們依舊心存感恩和希望慶祝新年的到來，不管能否相聚在一起，都是為了擁抱美好的未來。」他說。