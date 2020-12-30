前香港民政局長何志平上訴案宣判 7項罪名仍成立

聯邦第二巡迴上訴法庭29日宣布何志平案維持原判。（本報檔案照）

因涉嫌賄賂聯合國外交官而被判三年監禁和40萬元罰款的前香港 民政局長何志平，今年6月已返回香港；他去年不服被判定七項罪名提出上訴，聯邦第二巡迴上訴法院今年3月審理該上訴案時，法官未作出裁決，本月29日上訴法院宣布維持原判，何志平七項罪行仍然成立。

何志平涉嫌賄賂查德(Chad)總統200萬元及烏干達(Uganda)總統和外長50萬元，以幫助中國華信能源有限公司(CEFC)取得石油 資源，於2017年11月在紐約被捕，經過一年多庭審，2018年12月陪審團判定其一項串謀違反「反海外貪污法」、四項違反「海外反腐敗法」、一項串謀國際洗錢和烏干達賄賂洗錢共七項罪名成立，2019年3月法官判其三年監禁和40萬元罰款。

隨後何志平提出上訴，對七項控罪提出異議，今年3月聯邦第二巡迴上訴法院審理此案時，何志平律師表示檢方提供的證據不足以對何志平定罪，還指出多項程序錯誤，當日三名上訴法官並未宣布裁決結果。

之後何志平於今年6月獲提前釋放，由於美國 簽證已過期，隨即搭乘國泰航班返回香港，從被捕至獲釋，何志平在美服刑30個月又21天，期間他曾多次提出保釋請求，保釋金甚至最高達1600萬元，但都被法官否決。

29日第二巡迴上訴法院終於頒布裁決，認為庭審過程中呈堂證據足夠，因此維持原判。