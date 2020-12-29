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紐約州出現疫苗詐騙 葛謨：違者罰百萬、吊銷執照

記者和釗宇／紐約報導
葛謨表示，全州已有14萬人接種疫苗，本州將再收到25萬9000劑新冠疫苗。（市長辦公室提供）
葛謨表示，全州已有14萬人接種疫苗，本州將再收到25萬9000劑新冠疫苗。（市長辦公室提供）

聖誕假期導致新冠檢測次數減少，陽性率大幅增加；紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)28日表示，全州已有14萬人接種疫苗，本州將再收到25萬9000劑新冠疫苗，將擴大接種範圍；因出現疫苗詐騙案，葛謨當日簽署行政令，提供虛假信息申請疫苗或給不具資格的人接種疫苗都會被認定為欺詐罪，違者將面臨最多100萬元罰款並吊銷執照。

州府數據顯示，全州27日共檢測12萬4866次，檢出陽性1萬407例，陽性率高達8.33%，遠高於之幾日的5%左右；葛謨表示，單日檢測陽性人數並未大幅增加，陽性率急劇升高主要是因為假日期間檢測數量降低近一半，以及假日期間小規模聚集增加所導致；他說，全美各地陽性率過去幾日都在增加，後面幾日將能看出聖誕節假日的疫情趨勢，目前無法預測。

他說，全州已有14萬人接種了疫苗第一針，本周將接收25萬9000劑疫苗，其中13萬9400劑來自輝瑞，11萬9600劑來自莫德納；紐約市到本周末將累計接受36萬8650劑疫苗，長島將累計接收12萬6600劑疫苗；葛謨表示，隨著疫苗供應量增加，本周疫苗的接種範圍將擴大至所有急診醫護、運營和施打疫苗的人員、各地衛生局人員、戒毒所人員等，下周將為流動醫護以及包括檢測人員在內的面向公眾的醫護人員接種。

葛謨表示，由於疫苗對終結疫情至關重要，目前已經變成緊俏商品，州警已經查獲多起疫苗詐騙案件，涉及疫苗分發、儲藏和施打；此前報導顯示，布碌崙連鎖診所「ParCare」上周在網站上發布廣告，稱擁有3500劑莫德納疫苗，提供普通民眾以「先到先得」方式接種，未遵守紐約州府擬定的疫苗接種優先級。

他說，州警正將案件移交州檢察長辦公室，目前仍在調查之中；州衛生廳長扎克(Howard Zucker)表示，根據目前掌握的情況，一些醫療機構在提交疫苗申請時填寫不實信息，或者違規分發、儲藏疫苗，也有醫療機構和個人違規給當下沒有資質者接種疫苗。

葛謨說，他將簽署行政令，若有醫療機構或個人違反州府制定的疫苗接種優先級，給不符合資格的人提前打疫苗，違者將面臨最高100萬元罰款並吊銷執照；州府同時將製作疫苗接種資質證明，下發給相關人員，後續接種疫苗時必須出示才能接種。

葛謨簽署行政令，提供虛假信息申請疫苗或給不具資格的人接種疫苗都會被認定為疫苗詐騙...
葛謨簽署行政令，提供虛假信息申請疫苗或給不具資格的人接種疫苗都會被認定為疫苗詐騙，違者將面臨最多100萬元罰款並吊銷執照。（州長辦公室提供）

疫苗 葛謨 檢測

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