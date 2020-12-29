普通人短期內無法打疫苗 紐約州檢察長：慎防騙局

「疫苗短時內不會為普通人接種」紐約州檢察長提醒民眾謹防疫苗相關詐騙。(路透)

紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)28日表示，隨著新冠疫苗 的接種開始，通過短信、電話以及郵件等形式的詐騙於近日層出不窮，提醒民眾，若非一線醫護、救援者或高危基礎病長者，普通人的接種時間目前均尚未確定，並且在短時內不可能有機會接種，以可接種疫苗為由要求獲取個人信息甚至付款的行為均為詐騙。

州檢察長辦公室表示，對使用任何方式聯繫個人及家庭，宣稱可以提供新冠疫苗的行為均須個格外小心；騙徒一般會冒充聯邦疾病防治中心(CDC)或世界衛生組織(WHO)等機構官員，謊稱可直接向普通人提供疫苗，有「特殊渠道」等。

詹樂霞提醒，紐約州遵循聯邦的指導方針，率先提供疫苗給療養院居民及工作者、一線救援人員及醫護，65歲以上有癌症及基礎病患者，或被醫院認為可能的高危患病人群；而除這些人以外的普通民眾，紐約尚未公布接種疫苗的具體時間安排。

「但可以確定的是，在幾個月之內，疫苗還不會在一般人中普及。」詹樂霞表示，所以在這段時間，人們要特別對潛在的騙局保持警惕，政府也需保證實時更新接種進展，但目前還沒有一種政府授權的疫苗可供紐約普通民眾接種。

州檢察長辦公室也表示，對方若聲稱需提供社安號、信用卡或銀行賬戶信息來獲取疫苗，也必為詐騙，因為疫苗經銷商、醫療保健公司或私人保險公司均不會要求上述個人信息；民眾在有醫療保險 的情況下， 是不需要自掏腰包購買疫苗的，若沒有保險，醫療機構也可能只會收取少額管理費用。

如果民眾對疫苗或臨床試驗是否真實產生質疑，請向有執照的醫療保健提供者查詢；有關疫苗在紐約批准和分發的所有最新信息，可登錄網址：https://covid19vaccine.health.ny.gov，或可致電州新冠熱線(888)364-3065了解。