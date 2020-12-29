市府表彰20抗疫傑出員工 3華人獲獎

馮郁雯在疫情間舉辦多次講座，教育民眾應該如何保護自己的權益，應對歧視事件。(取自亞平會)

紐約市 管理服務局(DCAS)28日宣布，在新冠肺炎疫情 期間，市府各個單位共20名員工因在防疫的傑出工作表現，獲得疫情響應特別獎(Special COVID-19 Response Prize)，包括市人權局華裔專員馮郁雯、市設計與建設局主任王麗詩(Lucy Wong)，及市衛生局的王瑪麗(Marie Wong)三名華人。

此次來自16個市府部門中的20名員工獲獎；市管理服務局局長卡米洛(Lisette Camilo)表示，市府員工為全市疫情防控做出巨大貢獻，也有很多無名英雄為保護紐約而獻身，在今年特別設立的這個獎項，是表達對他們的感謝。

合作方Frederick O'Reilly Hayes基金會主席韋納(Jonathan Weiner)表示，獲獎的20名市府雇員表現出非凡的創造力、分析和組織能力以及傑出的公共服務精神，以幫助市府在疫情間面臨的挑戰；獲獎者每人將獲得500元獎勵。

馮郁雯在疫情間由於外界對亞裔的歧視案激增，發起「商業演練」，與民選官員和社區機構向亞裔社區和商家提供支持，還與市警及其他市級單位共同舉辦多次講座，教育民眾保護自身權益，應對歧視事件；馮郁雯同時也是市府疫情響應小組的主要成員之一。

王麗詩在市設計與建設局中，則帶領團隊快速辨別、設計和建造了20多個新冠檢測 站，並為每個站點設計良好的排隊、登記、施打、評估和採樣收集動線與設施；另外她也負責監督紐約市公立醫院系統(NYC Health + Hospitals)的流動檢測站相關工作。

王瑪麗負責紐約市四個行政區的九個新臨床實驗室站點開發，並提供24小時出結果的服務，她也負責各站點與中央公共實驗室站點的管理、測試平台驗證，每周進行人員培訓計畫和交叉培訓等。