新冠疫苗分發擴大 配送難度增高

隨著疫苗分發的擴大，面臨的挑戰也更大。(諾斯韋爾醫療系統提供)

紐約長島 開始向一線人員接種新冠疫苗 已有兩周，長島醫院官員和供應鏈專家表示，疫苗的運輸、追蹤、存儲和分發需要延伸的後勤運作，此前鮮有先例；認為隨著疫苗的分發範圍擴大到醫護人員之外，疫苗分發將變得更加複雜。

聯邦政府負責採購和分發疫苗，疫苗到達紐約州 後，由州府決定分配；紐約正在建立區域網絡，以製定當地的疫苗接種計畫並協調後勤工作，長島地區由諾斯韋爾醫療中心(Northwell Health)管理。

首個獲得聯邦批准的輝瑞(Pfizer-BioNTech)疫苗必須保持在零下70度的環境中，並需要特殊的運輸箱和超冷冰箱；「冷鏈物流是最複雜的部分」，諾斯韋爾醫療中心首席藥務官斯特法斯(Onisis Stefas)說，「這對我們大多數人來說都是第一次。」

14日從密西根州運到長島的首批疫苗是快遞公司UPS用裝有乾冰的盒子並配備溫度監控器和定為系統運送；根據新聞日報(Newsday)報導，當地醫院將疫苗保存在特殊的冷藏櫃中，但這些冷藏櫃並不容易獲得；儘管當地前線醫療人員已開始接種疫苗，但有關長島日後獲得和分配更多疫苗的問題也越來越多。

有醫院表示，他們還不知道是否要為普通民眾接種疫苗，未來的疫苗運抵時間和頻率也尚不清楚。

羅徹斯特理工學院(Rochester Institute of Technology)供應鏈專家卡諾瓦勒(Steven Carnovale)表示，長島在運輸過程中有其自己的障礙，該地區有名的交通擁堵可能會減慢交貨速度，尤其是考慮到只能從其西邊進入。

除了需要疫苗快速運達，西北大學運輸中心主任馬哈馬薩尼(Hani Mahmassani)指出，在疫苗運抵時，大量注射器和其他設備也必須及時到達疫苗分發點，一切都必須完美結合，試圖如此快的運送很多東西是挑戰。

不過，卡諾瓦勒也說，「儘管面臨挑戰，但長島人應該對疫苗的分發充滿信心，雖然會出現一些難題，但如果我們能夠在24小時內把一個包裹從內華達州里諾市(Reno)送到長島哈帕克(Hauppauge)，我們就能解決疫苗的運送分發。」