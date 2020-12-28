布碌崙診所 違法獲3500疫苗

布碌崙連鎖診所「ParCare」涉非法獲得疫苗並提供民眾插隊注射，州府啟動刑事調查。（美聯社）

位於布碌崙 (布魯克林)的一家診所日前被發現涉嫌以欺詐方式獲得數以千計的新冠肺炎疫苗 ，未按紐約州 府擬定的疫苗接種優先級，擅自給普通民眾注射，引起嘩然；作為疫苗問世以來首起涉及分配的醜聞，州府震怒並表示將嚴查到底，所有相關責任人都將被追究刑責；涉案診所27日表示願意退回所有未使用疫苗，但堅稱是通過合法途徑獲得。

主要服務正統猶太社區的布碌崙連鎖診所「ParCare」，一共在布碌崙及上州橙郡等正統猶太裔社區擁有六間診所；它於上周在BoroPark24網站上發布廣告，稱擁有3500劑莫德納(Moderna)疫苗，提供普通民眾以「先到先得」方式接種。

按照州府規定，首輪疫苗僅提供給一線醫護人員和居住長期護理機構的耆老，而ParCare則在此前廣告中，表示能為「醫護人員」以及「60歲以上或有潛在疾病者」注射疫苗；猶太組織美國拉比聯盟(Rabbinical Alliance of America)此前在社交媒體上發布一張照片，顯示ParCare首席執行官施萊辛格(Gary Schlesinger)已接受了疫苗注射。

施萊辛格還稱，ParCare能獲得疫苗，是因為該診所比其他診所規模要大，已有上百人已經通過其診所接種了新冠肺炎疫苗。

這一繞過政府設下的接種優先級、「插隊」接種的事件引發嘩然，導致民眾質疑州府和市府在疫苗分配上存在黑箱操作和特權；紐約市府27日聲明，從未向該機構分發過任何疫苗。

ParCare首席執行官施萊辛格(Gary Schlesinger)已接受了新冠肺炎疫苗注射。（圖片取自美國拉比聯盟推特）

州長葛謨(Andrew Cuomo)和州衛生廳長扎克(Howard Zucker)就此發表聲明，指出ParCare是涉嫌以欺詐手段獲得疫苗，州府已責令州警和其他執法機構，對此進行調查，「我們非常認真對待這一情況，州衛生廳將協助州警進行刑事調查，任何涉案人員都將被追究法律責任。」

布碌崙連鎖診所「ParCare」涉非法獲得疫苗並提供民眾插隊注射，州府啟動刑事調查。（美聯社）

ParCare於27日發表聲明，指其是按程序獲得的莫德納(Moderna)疫苗，得到了聯邦疾病防治中心(CDC)與聯邦衛生部批准進行注射，也已向紐約州衛生廳提交了接收疫苗的文件，但現面臨被調查，他們願意「主動返還」剩餘的疫苗。

ParCare在聲明中寫到「此次審查最終會證明，PraCare從始至終都嚴格遵守紐約州衛生廳所有要求，並會被允許繼續為紐約這些關鍵行業的民眾接種疫苗。」

布碌崙連鎖診所「ParCare」涉非法獲得疫苗並提供民眾插隊注射，州府啟動刑事調查。（美聯社）

莫德納疫苗需要相隔28天完成兩劑疫苗接種，PraCare也說，「我們會竭盡全力讓政府了解為什麼這些人是我們所認為的優先接種人群，並且允許他們完成第二劑接種。」