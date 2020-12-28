紐約州議會新會期 反逼遷法打頭陣 將保護房客、業主和小房東

州議會新會期將首先表決「新冠緊急預防驅逐和止贖法案」；圖為租客在新冠疫情期間反逼遷。（Getty Images）

控制紐約州參、眾議會的民主黨團27日宣布，將於28日(周一)開始的新會期，將首先進行「新冠緊急預防驅逐和止贖法案」(COVID-19 Emergency Eviction and Foreclosure Prevention Act)的討論和表決，旨在疫情 期間阻止驅逐程序，確保紐約的房客和業主在受到疫情影響遭遇困難時，能夠不被驅逐或被迫拿房產做抵押。

該在參、眾議會分別為S9114號和A11181號的提案，要求法規生效日起30天內開始或正在進行的驅逐程序，都需至少暫停60天，讓房客有機會能夠提出因疫情造成的困境證明，確保有需要的紐約人能夠利用這項法律及其提供的保護，來維護自己的住房權益。

新法將創建一份聲明表，如果租客遭遇與疫情有關的經濟或各種困難，可將聲明表提交給房東 或法院，就可避免被驅逐；擁有十個或以下住宅單元的小房東，也可透過填寫聲明表，在法案的保護下，獲得止贖和稅收留置權的保護。

州參議會多數黨領袖、民主黨籍的史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)表示，該法案將能夠保護紐約房客、業主和小房東，不需擔心因疫情造成的影響和經濟危機，而被踢出家門；她也說，疫情讓民眾生活困難，未來將會提供更多協助來幫助有需要的紐約人。

民主黨籍的州眾議長希士提(Carl Heastie)則表示，這項重要的保護將提供機會，讓州參、眾兩會能夠與國會及即將上任的拜登政府合作，繼續制定政策並爭取聯邦資金來幫助房客、業主和小房東。

提案的州參議會住房委員會(Senate Housing Committee) 主席、代表曼哈頓下城的州參議員卡范納(Brian Kavanagh)表示，在疫情的一開始，就了解住房安全是保護所有紐約市 民健康和福祉的重要部分，「疫情讓許多人面臨前所未有的困難，更將面臨失去家的風險，透過施行全面的驅逐和止贖房屋禁令，我們將為無數的房客和房東提供真正的保護。」