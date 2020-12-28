火災倖存租客：多次遭華人房東逼遷 一度被斷水電

一名從艾姆赫斯特民宅中逃生的租客指責華裔房東曾多次逼遷。(ABC7視頻截圖)

一名從皇后區民宅火災中逃生的房客日前接受採訪時表示，這場大火奪走了同住樓內的三名房客生命，他們的呼救與尖叫聲至今在他耳邊環繞，當天噩夢歷歷在目；他說，這棟樓宇易主後，新的華裔房東 多次要求包括他在內的多名房客搬離，甚至以強行關閉水電來逼遷。

根據紐約 郵報報導，這名倖存者稱，他於19日從艾姆赫斯特48大道90-31號民宅三級大火中逃生後，至今不能忘記當天的慘況；他回憶，當時正在熟睡的他，被巨響吵醒，睜眼後就陷入黑暗之中，「那個響聲像是汽油被點燃前的聲音」。

這名房客住在該棟樓一層已兩年，他說，在傳出巨響之後，感覺房屋逐漸倒塌，撲面而來的是燒焦的味道，並看見從地下室冒出的火舌；他因自己屋子的門未被火勢吞噬，才得以逃出，「差一點我就死了」。

受訪的倖存者表示，他每月交付700元的房租；樓宇易主後，新房東近期多次要求他與多名房客搬離，一度甚至強制關閉水、電與煤氣逼遷。

倖存者說，他曾在9月與10月多次與新房東陳埃里克(Eric Chen，音譯)見面，對方詢問他「想要多少錢才肯搬走」。

這名倖存者說，火災發生後後，他已告知警方與消防局，陳埃里克曾多次要求他搬離這棟住宅，但他也坦言單從警方提供的視頻中，根本無法分辨火災前進入民宅的是否為陳埃里克本人。

根據房產交易紀錄，此民宅建於1960年，至今已多次易主，目前由一家有限責任公司擁有；這家有限公司是華人所有，於今年2月以120萬8150元購下這棟法拍屋，兩個月後，將原註冊代理人謝南希(Nancy Xie)變更為陳埃里克。

前租客 Gustavo Escubero表示，今年1月開始，不斷有人試圖趕走樓內的租客，他形容這些租客必須像「戰士一樣保衛自己的家園」，自己也因此出現心理疾病；他並不清楚這些逼遷者代表房東還是銀行，只記得其中一名女性叫南希或艾麗西亞(Alicia)，最終他接受了1000元的支票，搬離該屋。

根據市樓宇局(DOB)的信息，自2010年以來，這棟三家庭住宅被指出非法改造等27項違規，但僅解決了其中的一項，對屋主的罰款總額已達到21萬7000元；信息顯示，該屋曾在2018年因非法改建地下室成六間臥室，被罰款並強制清空，清空令在火災發生時仍有效。

本月19日的火災導致三人死亡，其中兩人因逃生路被衣櫃堵住，在二樓的房中喪生；警方最初裁定這起火災起因是電線走火，但之後的調查中，在屋內發現一種助燃劑，隨後在陳埃里克的車上搜出三副手套，上面均有助燃劑的痕跡。

警方目前已按故意縱火案偵查這起火災，至截稿前案件仍在進行中，尚未逮捕任何嫌犯。