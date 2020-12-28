耗資16億元 賓州車站擴建2021元旦啟用

耗資16億元的賓州車站莫尼漢車站大廳，將於31日完工，並於2021年首日投入使用。(取自美國鐵路網站)

四年前啟動、耗資16億元的紐約地標性的曼哈頓中城賓州 車站(Pennsylvania Station)擴建計畫，進入最後階段；紐約州 長葛謨(Andrew Cuomo)27日宣布，擴建的莫尼漢車站大廳(Moynihan Train Hall)，將於31日(周四)竣工，2021年元旦投入使用，民眾能夠在新車站內搭乘火車旅行，為一片黑暗疫情 ，帶來希望。

擴建至第八大道的賓州車站大廳，與地標建築法利郵局大樓(Farley Post Office)結合，除為大都會運輸署(MTA)的長島鐵路提供服務，使用新澤西捷運(NJ Transit)服務的乘客，也能夠在擁有天井的中庭候車空間等車。

數據顯示，賓州車站是西半球最繁忙的交通樞紐，接待乘客數量

超過紐約三大機場的總和，新冠疫情爆發前每日有超過65萬名乘客擠進狹小的車站通道和站台，已遠超負荷，也造成更多列車延誤、增加保養成本等；葛謨表示，數十年來紐約人都知道賓州車站有必要重新設計和擴建，經過多年的努力後，在預算內建成的莫尼漢車站大廳將如期開放。

葛謨說，這項具有歷史意義的成就，是在疫情期間的黑暗期間帶來的希望光芒，也向世界發出明確信息，「疫情不會讓我們停止做遠大的夢，並建設更好的未來」。

該項目占地22萬5000平方呎，以已故民主黨聯邦參議員莫尼漢(Daniel Patrick Moynihan)命名，除大廳外也將包括零售空間，科技巨頭臉書(Facebook)在夏天則簽下了73萬平方呎的租約。

葛謨說，即便在2020年遇到各種困難，該項目仍如期且在預算內完成，同時在施工過程中，也確保符合防疫安全準則，以確保工人的健康安全。