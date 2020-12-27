怕疫苗副作用？專家：總比染疫好

醫學專家認為施打新冠疫苗利大於弊，圖為一名參與輝瑞的疫苗臨床試驗的志願者。(美聯社)

多項民調 顯示，美國 民眾拒絕施打疫苗 的首要原因是擔憂疫苗有副作用；對此，醫學專家表示，施打新冠疫苗後出現注射部位痠痛、身體虛弱與頭痛等，都是常見的疫苗接種後的反應，然而接種疫苗的益處遠大產生副作用的風險，「即使接種後出現副作用，也比傳染新冠病毒好」。

根據聯邦食品暨藥物管理局(Food and Drug Administration，FDA)數據統計，接種輝瑞(Pfizer) 與莫德納(Moderna)新冠疫苗後，最常見的副作用為注射部位疼痛或紅腫，其次是身體虛弱、頭疼、肌肉痠痛、畏寒與關節疼痛。

「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)15日發布民調顯示，四個美國人中就有一人因擔憂施打新冠疫苗後產生的不良反應，堅決或可能拒絕施打疫苗；Pew研究中心(Pew Research Center)9月的一份民調也顯示相同結果，民眾對疫苗副作用的擔憂，成為他們拒絕接種的首要原因。

新聞日報(Newsday)日前採訪多位醫學專家，分析接種新冠疫苗後產生副作用的原因，並澄清部分針對疫苗不實傳言。

哥倫比亞大學醫學專業的教授薩德爾(Wafaa El-Sadr)表示，這些施打新冠疫苗後的副作用，是施打疫苗後一般會有的反應，但約一兩天後就會消失，「這些副作用本來就預計會發生」；她說，目前新冠疫苗有效率達95%，接種疫苗利大於弊，「即使接種後出現副作用，也比傳染新冠病毒好」。

長島諾斯韋爾醫療中心(Northwell Health)新海德公園(New Hyde Park)分區的藥房主管斯塔佛(Onisis Stefas)表示，注射新冠疫苗後產生副作用，其實是疫苗激活人體免疫系統的過程，「這些是人體試著產生免疫抗體的經過」。

針對近期接種輝瑞疫苗後產生數起嚴重不良反應，州立大學石溪分校(SUNY Stony Brook)醫學院傳染疾病主管傅爾斯(Bettina Fries)表示，其他新研發的藥品也會在投入過程中出現類似情況，「你不能確保每個病人接受新藥時都不會產生嚴重的排斥反應」。

傅爾斯說，接種新冠疫苗後，免疫系統會「自動」識別這些疫苗為「有害」原體，因此激活身體「戰鬥」產生對抗病毒的抗體。

不過，傅爾斯表示，每個人接種後的反應不同，若注射新冠疫苗後沒有產生不良反應，並不意味疫苗失效，「我們不能僅從是否產生副作用，來判定身體有沒有產生新冠抗體」；他補充，接種第二劑疫苗可使免疫系統產生更多的新冠病毒抗體，進一步抵抗病毒「襲擊」。