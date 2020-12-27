民調：打疫苗後 民眾最想參加聚會

長島大學一份最新民調顯示，有70%的受訪者願意施打新冠疫苗；圖為莫德納新冠疫苗。(美聯社)

長島大學(Long Island University)一份最新民調 顯示，1611名參與線上調查的民眾中，有70%的受訪者願意施打新冠疫苗 ，高於數月前多項民調結果，意味著越來越多民眾對疫苗有信心；受訪民眾接種疫苗後計畫參加家庭聚會或觀看演唱會及運動比賽。

這份民調由長島大學Steven S. Hornstein中心發起，於本月20日到21日在網上收集1611份問卷調查，詢問受訪者是否願意施打新冠疫苗，以及接種疫苗後的生活計畫；受訪者59%為民主黨 籍人士，37%為共產黨籍人士，其餘為無黨派人士。

Steven S. Hornstein中心負責人皮森(Andy Person)表示，相較於10月的首份民調報告，此次調查結果顯示近兩個月來，民眾對新冠疫苗的認知不斷改變，越來越多人對疫苗感到有信心；他說，10月民調中，只有38.2%的受訪者願意施打疫苗，但最新結果顯示有71%受訪者希望接種疫苗。

這份調查還詢問民眾施打疫苗後的生活計畫，共和黨籍人士在接種疫苗後，對參加聚會和從事娛樂活動的意願，比民主黨和無黨派人士均來得高；其中64%的共和黨籍受訪者表示接種疫苗後計畫參與聚會，而民主黨籍人士和無黨派人士分別只有42%、41%，在打完疫苗後計畫參加聚會活動。

報告還稱，60%的共和黨籍人士稱他們接種疫苗後，會去觀看現場演唱會、棒球或其他運動比賽，只有38%的民主黨籍人士與36%的無黨派人士願意施打疫苗後參與這些娛樂活動。

民調另詢問受訪者是否戴口罩能夠防疫，結果顯示87%的民主黨籍與70%無黨派人士認為戴口罩能夠防疫；但只有62%的共和黨籍人士對於此項投下贊成票。

長島諾斯韋爾醫療中心(Northwell Health)中心新海德公園(New Hyde Park)分區的主管耶勒特(Mark Jarrett)表示，疫情的再次來襲，也促成了民眾對新冠疫苗態度的改變，「大家開始害怕，很多人擔心重演今年春天的悲劇，希望用疫苗保護自己的健康」。

目前美國向醫護人員與耆老開放注射輝瑞(Pfizer)與BioNTech以及莫德納(Moderna)兩種新冠疫苗，兩者都需注射兩劑，保護率都超過94%，目前只有極少數民眾接種後出現過敏等副作用反應。