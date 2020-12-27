紐約市槍牌申請飆升 批准率卻不到14%

紐約客提交槍牌申請人數激增，但批准率卻不到14%。(美聯社)

紐約市 自新冠肺炎疫情 和「黑人的命也是命」(BLM)運動發生以來，市民向紐約市警槍枝許可部門(NYPD's License Division)提交槍牌申請的人數激增，3月至12月間的申請件數約9000件，但至今批准率卻不到14%；匿名消息指出，限制批准的原因除因為大量警力調往其他部門外，也與政治因素有關，傳聞有政治官員不想派發許可證，造成警員停止受理申請。

數據顯示，自3月22日疫情爆發以來，紐約客申請槍枝許可證件數達到有史以來最多，比去年同期有2562件申請，增加了近三倍；但和去年同期70%批准率比起來，今年只有1087件申請獲批，批准率不到14%。

而申請被拒絕的原因，並非當事人有犯罪紀錄或是未達資格；匿名人士透露，BLM運動在紐約市展開期間，更多槍枝許可部門的警員被調派至站崗暴動和示威活動的現場，造成該部門警力不足，無法處理堆積如山的申請表；此外，部分政治官員不願頻發許可證，也是原因之一，受到政治勢力的施壓，所以警員未將審核申請表格視為頭等任務。

至於紐約客對槍枝需求激增的因素不言而喻，今年大量槍擊案和謀殺案在各區發生，社會運動集會四處舉行，不少民眾擔心和平示威會演變成暴動和搶砸掠奪，遭到情緒激動的暴動者攻擊，紛紛轉向買槍自保；很多申請者感到不滿，認為自己沒有前科紀錄，卻遲遲未獲槍支許可證。

另一方面，亞裔被視為新冠病毒傳播源，遭到仇恨犯罪攻擊的案件飆升，華人 健康協會會長陳麗娜曾多次呼籲華人申請槍枝許可證以求自保；她針對申請槍枝批准率太低回應表示，壞人往往跳過申請許可證的程序，遞交表格的都是缺乏人身安全的好市民，持槍並不會造成犯罪率提高。

她也提到隨著保釋改革法的執行，讓更多不法分子回到街上，民眾覺得安全受到威脅才會想持槍，但槍枝許可部門拒絕通過，反而讓壞人得勢，非常不公平。