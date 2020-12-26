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如何選擇紅藍卡計畫？30日前答題可抽獎

【紐約訊】
如何選擇正確的紅藍卡計畫，可以為自己省些荷包。(圖取自NikolayFrolochkin from Pixabay)
如何選擇正確的紅藍卡計畫，可以為自己省些荷包。(圖取自NikolayFrolochkin from Pixabay)

65歲以上長者如何善用聯邦醫療保險(Medicare)，在紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)和紅藍卡補充計畫(Medicare Supplement)中，選擇適合自己的計畫，不只需了解聯邦醫療保險基本資訊，也要知道其運作方式，才能做出明智的選擇。

紅藍卡優勢計畫選擇上，在自付費用部份，「投保人希望費用盡可能低，且對低費用選擇特別感興趣」；在選擇醫療保健服務提供者部分，投保人希望「只要能控制費用，不介意始終在一項計畫的醫師和醫院網絡中」；處方藥物承保方面，則希望「處方和醫療承保都在一項計畫裡」；在額外福利上，則希望「正在尋找包括牙科，視力和聽力的承保計畫」。

紅藍卡補充計畫選擇上，在自付費用部份，「希望避免更多傳統紅藍卡計畫不承保的自付費用」；在選擇醫療保健服務提供者部分，投保人希望「自由選擇任何接受聯邦醫療保險患者的醫師或醫院」；處方藥物承保方面，則希望「願意購買單獨藥物計畫」；在額外福利上，則希望「能承保一般醫療費用更為重要」。

選擇聯邦醫療保險計畫時需考慮因素還包括：1.個人健康狀況：考量去醫院的頻率及是否患有需持續治療慢性病及服用處方藥；2.健康狀況變化：隨年齡增長，可能患有家族遺傳嚴重疾病或其他；3.個人財務狀況：審閱預算及可負擔得起的自付費用；4.醫生和醫院：查明是否接受聯邦醫療保險的醫生和醫院；5.如年齡已過65歲且仍在工作：瞭解自己的健保如何與聯邦醫療保險計畫配合使用。

有關聯邦醫療保險常見問題，民眾皆需瞭解聯邦醫療保險僅會承保傳統紅藍卡一些基本醫療費用，但不會承保全部。為幫助自己彌補承保缺口，可從私人保險公司計畫中進行選擇；另外，傳統紅藍卡不提供旅行時的緊急醫療承保服務。

傳統醫療保險(A和B部分)不包括處方藥承保，但可透過私人保險公司通過處方藥計畫(D部分)和紅藍卡優勢計畫(C部分)，來幫助支付副廠藥物和原廠藥物費用。如果一年有部分時間居住他州，需考慮紅藍卡補充計畫可覆蓋全國的保險。擁有紅藍卡優勢計畫，不可同時擁有處方藥物承保計畫(Part D)的服務。

若有相關紅藍卡健康問答，請上世界新聞網「健康」次類別下的「紅藍卡健康問答」來瞭解更多。12/30前上bit.ly/wjmedicare 填問卷可參加抽獎，有機會獲掃地機器人等大獎。

聯邦醫療保險 紅藍卡

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