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防恐襲爆炸 紐約市警幾周前就高度戒備

記者張晨／紐約報導
防類似田州聖誕爆炸案，紐約市警情報部門提早戒備。(記者張晨/攝影)
防類似田州聖誕爆炸案，紐約市警情報部門提早戒備。(記者張晨/攝影)

根據紐約市警本月早些時候一份內部備忘錄顯示，市警已經持續幾周保持高度戒備，以預防類似田納西州首府納許維爾(Nashville)市區汽車爆炸案在紐約發生；市警表示，今年大部分恐怖襲擊案件的目標均針對包括警員等執法者。

市警在本月發布一份內部備忘錄中提出警告，自製炸彈和汽車縱火等恐怖襲擊案件，將執法部門設定為「優先目標」；暴力極端分子和惡意犯罪分子可能會再次對警察採取行動以升高緊張局勢，製造社會動盪並煽動進一步的暴力。

這些恐襲案的攻擊目標包括退休警員、商業領袖、情報人員以及「不同兵種的軍人和制服警員」；而襲擊的攻擊方式包括石頭、重物、有刃口的武器、簡易爆炸裝置和對商業建築或車輛縱火。

當局至今未公布納許維爾爆炸案的動機，但退休的前市警探員瑞安(Bill Ryan)對福斯新聞網(Fox News)說，該案不排除是把一線急救人員和警察作為攻擊目標。

「車上的錄音宣稱炸彈即將爆炸，嫌犯在救援人員和警員全部到達現場，並疏散附近人員時引爆了炸彈，這種『請君入甕』的方式，很可能是將執法者設定為主要攻擊目標。」瑞安說。

市警備忘錄還提到了今年6月間在「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)的示威中，發生的一起持刀襲警案件，據稱襲擊者是一名支持ISIS的波斯尼亞(Bosnia)激進分子。

市警表示，那些意圖攻擊執法者的人，通常會利用警方日常執勤和大規模活動來進行攻擊。

紐約市 警察 退休

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