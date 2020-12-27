防恐襲爆炸 紐約市警幾周前就高度戒備

防類似田州聖誕爆炸案，紐約市警情報部門提早戒備。(記者張晨/攝影)

根據紐約市 警本月早些時候一份內部備忘錄顯示，市警已經持續幾周保持高度戒備，以預防類似田納西州首府納許維爾(Nashville)市區汽車爆炸案在紐約發生；市警表示，今年大部分恐怖襲擊案件的目標均針對包括警員等執法者。

市警在本月發布一份內部備忘錄中提出警告，自製炸彈和汽車縱火等恐怖襲擊案件，將執法部門設定為「優先目標」；暴力極端分子和惡意犯罪分子可能會再次對警察 採取行動以升高緊張局勢，製造社會動盪並煽動進一步的暴力。

這些恐襲案的攻擊目標包括退休 警員、商業領袖、情報人員以及「不同兵種的軍人和制服警員」；而襲擊的攻擊方式包括石頭、重物、有刃口的武器、簡易爆炸裝置和對商業建築或車輛縱火。

當局至今未公布納許維爾爆炸案的動機，但退休的前市警探員瑞安(Bill Ryan)對福斯新聞網(Fox News)說，該案不排除是把一線急救人員和警察作為攻擊目標。

「車上的錄音宣稱炸彈即將爆炸，嫌犯在救援人員和警員全部到達現場，並疏散附近人員時引爆了炸彈，這種『請君入甕』的方式，很可能是將執法者設定為主要攻擊目標。」瑞安說。

市警備忘錄還提到了今年6月間在「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)的示威中，發生的一起持刀襲警案件，據稱襲擊者是一名支持ISIS的波斯尼亞(Bosnia)激進分子。

市警表示，那些意圖攻擊執法者的人，通常會利用警方日常執勤和大規模活動來進行攻擊。