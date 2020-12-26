「守護天使」華埠貼傳單 助搜尋侮辱攻擊亞裔女嫌犯

守護天使華埠巡邏團隊每周一、三、六會到華埠巡邏。（記者金春香／攝影）

日前一名亞裔女性在地鐵上未戴口罩，遭到三男三女言語侮辱和毆打的攻擊案件被廣泛關注，「守護天使 」(Guardian Angels)華埠 巡邏團隊26日在例行巡邏工作中，在華埠街頭和下東城地鐵站 內張貼和分發印有嫌犯信息的傳單，呼籲知情者及時通知。

根據警方消息，該案發生在17日下午約1時45分市警轄區六分局內，32歲的亞裔女性受害人當時正搭乘南向A線地鐵，在格林威治村(Greenwich Village)西四街(West 4th Street)附近時，六名嫌犯走近受害人，就受害人未戴口罩一事發生爭辯，並開始語言攻擊對方，說「她是中國人、她有新冠病毒」，朝著受害人的臉部多次毆打，並試圖搶走她身上的外套。

受害者在攻擊下臉部嚴重瘀青，但拒絕被送醫救治，目前市警總局仇恨犯罪行動組(Hate Crime Task Force)已經介入調查。

「守護天使」創始人史里華(Curtis Sliwa)表示，警方24日公布部分嫌犯信息後，他與案發轄區警方取得聯繫，但還未能獲得任何一名嫌犯的具體信息，不過據見到過嫌犯的人稱，這三男三女六人經常在聯合廣場(Union Square)、西四街和堅尼路(Canal St.)地鐵站內出現，且他們經常一起出現，目前他們集中精力搜尋警方提供的監控畫面中兩名面部特徵較明顯的嫌犯。

一名為穿橙色連帽運動衫和紅色面罩的非洲裔男性，另一名為膚色較淺、有紫色長編髮的非洲裔女性。

史里華說，他們每周一和周三晚間、周六下午在華埠及附近巡邏，過去近一年時間內，他們遇到不少因新冠病毒而被歧視、言語攻擊甚至被推搡的民眾，其中很多人都不願意報警，覺得是浪費時間，他說自己可以理解，因此希望守護天使成員能夠盡可能提供幫助。

史里華表示，對於流浪漢和有精神疾病的攻擊者，他們很難進行交流，但他們會對於一些年紀較小的攻擊者進行嚴厲教導，告訴他們什麼可以做、什麼不能做，「雖然疫情已經爆發很長一段時間，但在部分青少年群體中，仍存在『華裔面孔的人身上有病毒，是他們把病毒帶來』的錯誤認知，我們要改變他們這種想法。」

「守護天使」26日準備了300張印有嫌犯圖像和信息的傳單，在下城多個地鐵站內張貼和分發。

有任何線索的民眾可以電郵[email protected]或致電Milton(718-502-0221)通知守護天使成員；民眾也可以聯繫警方，撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，或登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。