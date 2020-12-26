紐約疫期房租降幅 比大蕭條時還大

紐約市過去一年房租降幅，比大蕭條時期還大。（記者金春香／攝影）

根據房產網站StreetEasy數據，紐約市 房租租金 過去一年下降幅度比大蕭條 時期還大，其中曼哈頓租金降幅最大，達到12.7%；11月數據顯示曼哈頓月租中位數為2800元，達到十年內最低，而大蕭條時期租金下降約10%。

由於公寓供過於求，很多房產公司選擇降低租金出租，StreetEasy的11月市場報告顯示，每三個曼哈頓出租屋就有一個提供優惠租金政策，曼哈頓中城公寓有30.7%的房東都提供月租金折扣，該數字比去年高出8.4%。

布碌崙(布魯克林)的租金過去一年下降6.3%，月租中位數為2400元；其中位於布魯克林西北部高檔公寓雲集的布碌崙高地(Brooklyn Heights)和登波(Dumbo)等社區，月租中位數2800元，為八年來最低值。

皇后區的租金也下降5.7%，這是皇后區租金首次出現較大降幅，11月皇后區月租中位數為2100元；然而，皇后區在大蕭條時期租金相對較為穩定，

根據往年房產報告，新冠疫情爆發前十年間，紐約市房屋租金一直保持穩定上升趨勢，但疫情給房產市場帶來巨大打擊，受低靡經濟和更多人遷出紐約市的影響，租金也大幅下降；與此同時市場上待租公寓的數量則不斷增加，11月的待租公寓數量比一年前增加了3萬7000套，目前待租房屋數量幾乎是去年的兩倍。

房產經濟分析師吳南希(Nancy Wu)表示，紐約市房屋租金下降幅度之大，顯示房產市場遭受疫情重創的嚴重性；她指出，隨著疫苗的不斷普及和更多優惠租賃的推出，希望能吸引更多人返回紐約市。

不過吳南希也說，距離城市回歸正常，仍有很長一段路要走，在此期間，全市租房空置率仍會維持較高數字，租客們也能繼續享受一年前從未敢想像的優惠租金。