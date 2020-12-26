平安夜狂風暴雨 紐約、新州10萬戶斷電

因強風，法拉盛街頭的一處招牌被吹落，附近街道被執法人員封鎖。(記者牟蘭／攝影)

平安夜迎來強風與暴雨，導致紐約與新州25日上午有超過10萬住戶停電，大部分用戶在當天下午6時已經恢復供電；惡劣天氣也造成紐約市 街頭一片狼藉，法拉盛市中心有一處招牌被強風吹落，碎片散落街道上，部分戶外餐廳被強風吹毀，一些大樹被吹倒、砸到停在路邊的車輛。

影音來源：記者牟蘭

根據聯合愛迪生電力公司(Con Edison)報告，截止25日上午10時，因強風造成的停電的住戶，紐約市有1.7萬戶、威徹斯特郡(Westchester County)有1.8萬戶、橙郡有1萬6000戶、洛克蘭郡(Rockland County)有1萬4000戶；直到當天下午6時30分，紐約市仍有455個住戶尚未恢復供電。

長島 電力公司PSEG官網顯示，截止中午12時，長島共有3119戶停電，其中多數住戶位於納蘇郡；電力公司回應稱，工作人員在聖誕節 當天恢復電力，截止當天下午6時30分，約有163名用戶電力尚未恢復。

新州州府的官網稱，25日上午9時左右，約有7萬5000戶停電，已陸續恢復電力。

紐約市的街頭因平安夜的狂風暴雨，聖誕節上午一片狼藉；其中法拉盛緬街交39大道附近樓宇的一處招牌被砸落，25日下午1時左右，附近街道上均是碎片，市樓宇局(DOB)封鎖了相關街區，避免再有碎片落下、砸傷路人。

布碌崙(布魯克林)Boerum Hill的街道上，一棵大樹被狂風吹倒，壓壞路邊的電線後，砸向一輛停泊在路邊的轎車；維拉札諾大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)在24日晚也圈強風關閉了大橋上層的雙向通道。

根據天氣預報，聖誕節當天紐約州多數地區迎來二到三吋的降雨，其中，上州卡茨基爾(Catskills)降雨量最大，預計將有六吋左右，紐約州西部則有三到五吋的湖面效應(Lake Effect)降雪。

州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，隨著氣溫升高，強降雨和積雪可能導致一些街道出現洪澇問題，25日晚部分地區還出現凍雨，路面將有結冰，他呼籲計畫在周六周日出行的民眾，外出時注意安全。