我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聖誕劫...美新冠死亡飆破33萬例 平安夜3400人病亡

川普再嚷「發2000元吧 非人民的錯 是中國的錯」

紐約州疫情第300天 確診破90萬 死亡近3萬

記者金春香／紐約報導
要求英國旅客在登機出發前提供新冠病毒檢測陰性證明，紐約州不再孤身奮戰，CDC已擴至全美；圖為在紐約甘迺迪國際機場，來自英國的乘客走出機場大廳。(Getty Images)
要求英國旅客在登機出發前提供新冠病毒檢測陰性證明，紐約州不再孤身奮戰，CDC已擴至全美；圖為在紐約甘迺迪國際機場，來自英國的乘客走出機場大廳。(Getty Images)

紐約州府25日數據顯示，紐約新增確診1萬2446例，州內總計確診人數已超過90萬，達到90萬3716人，新增死亡122例，這已是該數字11天內第十次超過100例，總計死亡人數已達到2萬9270例。

州長葛謨(Andrew Cuomo)指出，25日已是紐約進入疫情第300天，他呼籲民眾繼續保持警惕，如今疫情正處於疫苗接種與不斷加劇的確診數字賽跑，紐約能否避免進入第二次「暫停」，取決於人們是否能繼續嚴格遵守防疫要求。

聯邦疾病防治中心(CDC)24日晚宣布從下周一(28日)起，將要求所有從英國搭乘飛機到達美國的乘客，登機前出示三天內獲得的新冠檢測陰性結果證明，葛謨25日表示，CDC的這一規定「令其聖誕願望得以實現」。

葛謨說，英國首相強生(Boris Johnson)上周宣布英國發現感染率變強70%的變異新冠病毒，紐約在獲知消息後立即採取行動，21日就已規定倫敦直飛紐約的航班，航空公司須要求乘客出示新冠檢測陰性證明才可登機，達美航空(Delta)、英國航空(British Airways)和維珍航空(Virgin Atlantic)均已同意實施，他感謝航空公司的配合。但葛謨表示，美國50個州內僅一個州頒布該要求，是無法確保美國不受變異病毒侵襲的，需要聯邦一層做出響應規定。

葛謨25日表示，他很欣慰CDC終於做出正確決定，「要求來自英國的乘客在登機前進行檢測是常識，我們不能再重覆以往的錯誤。」

CDC新規要求從英國搭乘飛機前往美國的旅客，必須在登機前72小時內(三日內)獲得陰性病毒檢測結果，登機前要出示紙質或電子報告結果，如果不提供將不被允許登機，該規定將於28日生效。

CDC還指出，3月14日總統將英國加入到旅行禁令名單以來，從英國前往美國的遊客數量已經減少90%。

葛謨表示，CDC在全美機場要求英國旅客提供病毒檢測陰性證明的規定，實現了他的聖誕...
葛謨表示，CDC在全美機場要求英國旅客提供病毒檢測陰性證明的規定，實現了他的聖誕願望。(州長辦公室提供)

英國 紐約州 美國

上一則

美健綜合牙科診所嚴格防疫消毒保障病人及醫護人員安全

下一則

抗疫「五力全開」 線上唱到年底

延伸閱讀

紐約州新冠確診破90萬例 死亡逼近3萬例

紐約州新冠確診破90萬例 死亡逼近3萬例
葛謨員工聖誕夜下班遭襲當場昏迷 後腦傷口兩吋深

葛謨員工聖誕夜下班遭襲當場昏迷 後腦傷口兩吋深
CDC要求從英赴美旅客出示陰性證明 葛謨：實現聖誕願望

CDC要求從英赴美旅客出示陰性證明 葛謨：實現聖誕願望
平安夜狂風暴雨 紐約、新州10萬住戶斷電

平安夜狂風暴雨 紐約、新州10萬住戶斷電
穆迪：就算獲聯邦撥款 MTA仍恐削減服務

穆迪：就算獲聯邦撥款 MTA仍恐削減服務
單日近1.2萬確診 葛謨：是否暫停 就看這10天

單日近1.2萬確診 葛謨：是否暫停 就看這10天

熱門新聞

華裔醫生李旭輝在獄中感染新冠病亡。（本報檔案照）

紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人

2020-12-22 19:32
王強住在用紙箱搭建的「房子」度日。(記者牟蘭／攝影)

賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬

2020-12-19 06:24
第四名男性嫌犯深色膚色，穿橙色連帽運動衫和紅色面罩。(市警提供)

「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客

2020-12-24 13:40

1張圖／紐約州確診破90萬 增1.2萬例

2020-12-25 21:29
聖誕打卡地再爆慘案，20歲女子哈德遜廣場Vessel跳下身亡。(記者張晨/攝影)

20歲女子紐約哈德遜廣場Vessel跳樓身亡

2020-12-22 13:57
32歲華男林廷貴來美打工不到兩年，卻罹癌病危。（亞總會提供）

32歲福州男來美打工 偷渡債未還完就罹癌病危

2020-12-21 02:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了

華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了
走過2020迎牛年 這3生肖運勢最強！

走過2020迎牛年 這3生肖運勢最強！
川普再籲發2000元 批錯在中國

川普再籲發2000元 批錯在中國
「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

北大生弒母受審： 供稱她死前像林黛玉 殺她「想讓她解脫」

北大生弒母受審： 供稱她死前像林黛玉 殺她「想讓她解脫」