布碌崙市警平安夜執勤遭槍射 穿防彈衣撿回一命

希爾(中)攜手白思豪(右)在國王郡醫院召開記者會，表示受傷警員被防彈衣救下一命，傷勢並不嚴重。(取自市警推特)

布碌崙 (布魯克林)一名紐約市警24日平安夜晚間在皇冠高地(Crown Heights)執勤，與一名槍手陷入混戰，遭對方射中背部，送往當地醫院搶救；市警總局局長希爾(Dermot Shea)不久後召開記者會表示，子彈剛好打到警員身穿的防彈衣內，性命無大礙，並稱之為「聖誕節 奇蹟」，而槍手在案發當晚已被警方逮捕。

消息指出，該名27歲的警員在皇冠高地的市警77分局服務，24日晚9時18分左右，他接應一通家庭暴力報警電話；於是移步到Bergen街交Ralph大道的一棟房子前，不久後警員與屋內的一名20歲男子摩斯(William Moss)陷入混戰，對方在離開現場之前打了該名警員一槍。

其他警員緊追在摩斯身後頭數條街，期間至少開了七槍才成功逮捕，但他並未受槍傷；摩斯隨即被送往警局接受審問，警方目前還未公布針對他起訴的罪名，而受傷的警員當下也已送往國王郡醫院(Kings County Hospital)接受治療。

在25日凌晨12時左右，希爾攜手市長白思豪 (Bill de Blasio)、布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)等人在該醫院召開記者會，匯報案件情況。

希爾拿著拯救警員性命的防彈背心衣表示，「我想我們可以把稱為聖誕節奇蹟」，儘管子彈稍微穿透防彈衣，但並未深入觸及警員的皮膚；他說，「(警員)現在感覺有點痛，但是整體情況良好，相信很快就能返家」。

白思豪則表示，在平安夜大家都會期許能有一個和平安樂的夜晚，可惜卻發生了這樣的家庭暴力事件，他表示案件中的男子威脅要傷害自己的女朋友，造成她感到非常驚慌；但慶幸有警方的介入，該名女子還好好活著，而感謝上天該名警員也有驚無險的活下來。

白思豪說現在社會處於十分關鍵的時刻，希望大眾用善意對待彼此，他也提醒所有蒙受家庭暴力殘害的受害者不要猶豫撥打電話報警，市府絕不會坐視不理。