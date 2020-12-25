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1張圖看疫情：美確診破1865萬例 紐約州逼近90萬

CDC：英國搭機赴美乘客 須交三日內新冠檢測報告

紐約新冠住院者逼近7000…5月以來最高

記者金春香／紐約報導

紐約州府24日數據顯示，州內新冠患者住院人數已達6928人，為5月12日以來最高；單日新增檢測陽性病例1萬2568例，也達過去一周來第二高；州內檢測陽性率為5.55%；此外新增死亡129例，該數字在十天內已九度超過100例，前一日更達164例之多。

為防堵新冠變種病毒在美東地區傳播，繼紐約州加強對英國航班乘客的新冠檢測後，新州州長墨菲(Phil Morphy)24日也宣布，從下周一(28日)起，搭乘聯合航空(United Airlines)從倫敦希斯羅機場(London Heathrow Airport)到達紐瓦克國際機場(Newark Liberty International Airport)的乘客，起飛前須出示三天內獲得的新冠檢測陰性結果證明，在希斯羅機場中轉的乘客不在該要求中。

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)21日已規定，倫敦直飛紐約航班的航空公司須要求乘客出示新冠檢測陰性證明才可登機，達美航空(Delta)、英國航空(British Airways)和維珍大西洋(Virgin Atlantic)均已同意實施。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)也於23日下令，從英國前來紐約市的人員須登記住所，自我隔離，市財政局法警處會定期檢查，違者將至少被罰1000元。

墨菲24日的規定將保證紐新康三州地區進一步管控從英國抵達該地區的航班乘客，以防變異病毒在美東地區傳播，導致紐約等地進入第二次「暫停」。

28日起，從倫敦希斯羅機場搭乘聯合航空飛機到達紐瓦克國際機場的五歲以上乘客，起飛前須出示三天內獲得的新冠檢測陰性結果證明，快速檢測結果同樣適用，在希斯羅機場中轉的乘客不在該要求中，該要求也適用於搭乘聯合航空航班到達芝加哥、舊金山和華府的乘客。

據聯邦疾病防治中心(CDC)信息，英國東南部11月開始出現變異新冠病毒，近兩周倫敦新增病例中近60%都是感染變異病毒，該病毒已在丹麥、荷蘭、澳洲、愛爾蘭、德國和以色列等地出現，雖然目前美國境內尚未發現確診患者感染變異病毒，但專家認為已傳入美國，只是尚未發現。

紐約州 紐瓦克國際機場 檢測

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