華埠「點亮中國城」啟動　250盞燈籠為社區祈福添好運

勿街上掛著多彩的燈籠，增添節日氣氛。(記者顏嘉瑩/攝影)

歷經三個月的籌款規畫，以掛燈籠吸引民眾造訪曼哈頓華埠 的「點亮中國 城」23日舉行點燈儀式，250個由社區藝術家繪製的手繪多彩燈籠，掛在曼哈頓華埠主街勿街(Mott St.)上，為社區帶來節日氣氛，讓華埠社區燃起希望。

影音來源：記者顏嘉瑩

該項目由華埠46號美食店經理莫志聯提出，與紐約 中華公所、獻愛華埠(Send Chinatown Love)、珠江百貨、紐約中華總商會、亞洲人平等會、華埠聯合民主黨等多個華人社團、組織共同合作、籌款而得以實現，還獲得好萊塢知名影星威爾史密斯(Will Smith)的讚賞。

莫志聯23日表示，該創意的發想，是想要聯結老一代和新一代，一起來為華埠做點事，於是誕生了用燈籠點亮社區的想法；如今計畫得以實踐，他感謝各界的支持，表示一個燈籠的亮度不足以支撐社區，但一串燈籠就能夠讓整個社區亮起來；「點亮中國城」不僅為社區帶來希望，也代表著只要社區團結，就能夠一起度過難關。

中華公所主席于金山說，華埠受到疫情影響嚴重，燈籠不僅照亮社區、為商家帶來商機，也點亮每個人的心；他表示，在開始項目籌款後，收到來自中華總商會副會長鄧遐勳的支持，率先捐贈8000元，經過多個月的籌款，得以在勿街路段掛起燈籠。

捐贈燈籠的珠江百貨總裁鄺瑛瑛(Joanne Kwong)表示，能和這麼多關心華埠的組織、社區領袖合作，共同挽救因疫情而掙扎的小商家，相當有意義；和Think! Chinatown和紐約新苗文藝中心(NYCCC)，設計及製作這些燈籠，為社區帶來歡樂和好運。

鄺瑛瑛介紹，燈籠上寫著「吉」、「貴」、「和」、「福」、「春」，以及其他圖案，希望所有來到華埠的人，都能接收到新年祝福，感受到受歡迎。

點亮中國城項目從11月中在網站上開始向外界籌款，民眾以45至150元不等的價格認領燈籠，捐款150元者還可以獲得一個由當地藝術家客製的燈籠帶回家；于金山表示，目前該項目仍接受民眾認領燈籠、繼續樂捐，希望未來能夠把整個華埠點亮。