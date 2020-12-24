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Lyft試圖推翻網紐約市約車最低時薪 上訴二連敗

記者張晨╱紐約報導
試圖推翻紐約市網約車司機最低薪資標準，Lyft上訴二連敗。(本報檔案)
試圖推翻紐約市網約車司機最低薪資標準，Lyft上訴二連敗。(本報檔案)

根據新的法庭文件顯示，Lyft22日在嘗試推翻紐約市針對網約車司機最低工資的訴訟中敗訴。

Lyft於2019年提訴市計程車暨禮車管理局(Taxi and Limousine Commission，簡稱TLC)，認為TLC訂立網約車司機最低工資的規定，有偏幫行業龍頭優步的嫌疑，但同年5月，州法院法官就已駁回了Lyft的訴訟，但Lyft不服再提上訴。

上訴法院由5名法官組成的小組於22日再次駁回了Lyft上訴，維持原判，稱最低工資設定方法具有合理基礎。

2018年實施的薪酬規則設定了最低單程費用，旨在確保司機每小時收入至少有17.22元，以符合15元的最低工資和2.22元的工資稅。

市法律局發言人帕魯奇(Nicholas Paolucci)表示，「我們對這一裁決深感開心，它將在這個非常困難時期幫助那些依舊在路上辛勤工作的司機。」

而Lyft在一份聲明中表示，因為新規定導致靈活性降低，平台已經損失了1萬名司機，但Lyft將繼續爭取更多機會，讓司機重返崗位。

根據市府數據顯示，優步和Lyft等網約車於10月平均每天只有42萬7000程出行，相比去年同期的68萬2000程減少了37%。

Lyft 網約車 紐約市

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