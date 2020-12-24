紐約市最受歡迎男女嬰兒名 Liam、Emma蟬聯

紐約市衛生局公布2019年度最受歡迎嬰兒名稱，連姆(Liam)和艾瑪(Emma)蟬聯最受歡迎男嬰和女嬰名。（市長辦公室提供）

紐約市 衛生局23日公布2019年度最受歡迎嬰兒名稱，連姆(Liam)和艾瑪(Emma)連續蟬聯最受歡迎男嬰和女嬰名，其中連姆已經連續四年蟬聯，艾瑪則是連續三年；衛生局數據顯示，去年共有764個連姆和497個艾瑪出生在紐約市。

衛生局數據顯示，全市2019年共出生5萬3927名女嬰和5萬6516名男嬰；不過，從2018年到2019年，紐約市出生的嬰兒數量從11萬4296人降至11萬0443人，降幅達到3.4%。

男嬰取名最多前五名分別是連姆、諾亞(Noah)、伊森(Ethan)、雅各布(Jacob)和盧卡斯(Lucas)；女嬰名排名前五的則是艾瑪、奧莉維亞(Olivia)、蘇菲亞(Sophia)、蜜亞(Mia)和伊莎貝拉(Isabella)。

衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，「無論他們叫什麼名字，這些寶寶對我們來說都是完美的，我們很驕傲地迎接我們紐約的新市民來到這個世界。」

數據顯示，2018年排名前十位的最受歡迎女孩名中，有九個依然位列2019年的前十排行榜上，但莎拉(Sarah)跌出前十排行榜；2018年最受歡迎的男孩名榜單中，有九個依舊在2019年榜上有名，但亞歷山大(Alexander)跌出前十名，而邁克爾(Michael)則加入榜單。

另外，也有不少家長喜歡用季節和月份為孩子取名；其中溫特(Winter，冬季)、莎莫(Summer，夏季)和奧特姆(Autumn，秋季)分別排在第113名、88名和86名；奧格斯特(August，8月)、瓊(June，6月)並列第11位，艾普麗(April，4月)排在第120名。