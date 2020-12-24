禁止逼遷令12月27日失效 葛謨將再延60天

疫情反彈，州府計畫延期暫緩驅逐令。（本報檔案照）

避免房客疫情 期間被房東 驅趕的禁止房東逼遷令(eviction moratorium)原本將在27日失效，但因新冠肺炎疫情反彈，州政府正在商量擴大對租戶的保護，包括延長禁止逼遷令。

紐約州長葛謨的幕僚長德羅莎(Melissa DeRosa)23日指出，「雖然按照原計畫，禁止逼遷令將在本周日失效，但我們仍在商討進一步動作，不會讓任何人因疫情從家裡被趕走。」

知情者指出，葛謨與立法成員正計畫針對房東、房客問題舉行年終線上會議，他們將討論的「保護」方案，將遠遠超過目前的禁止迫遷令。

該知情者指出，新的保護方案基本已經達成協議，除了延長禁止房東逼遷令60天外，如果房客填寫申請資料證明自己因疫情被影響，那麼即使房東已提交了驅逐申請仍會被中止，直到2021年7月；而房東、屋主也不會因短時間無法支付房貸，房屋被銀行或貸款公司沒收或拍賣。

延長禁止逼遷令雖然是為了加強對房客的保護，避免房客在疫情期間付不出房租而被迫搬走，但卻讓很多房東十分頭痛。

布碌崙一名華裔房東指出因禁止逼遷令出台，過去出現了很多專業「老賴」霸占房屋，房東卻一點辦法都沒有。

該房東指出自己在日落公園有套出租屋，本月中租客 租約到期，雙方也達成了協議按期歸還房屋；但沒想到在該租客搬走後不久一名陌生男子又搬進來，聲稱是通過前租客租下該套房子，租金也交給對方。

房東多次與對方溝通無果只能換鎖禁止對方進入，沒想到該男子竟撬開窗戶進入室內，並再次更換了門鎖；該房東也曾報警求助，但警方對此定義為房東房客糾紛，加上禁止房東逼遷令，該房東沒有任何辦法將該陌生男子趕走。