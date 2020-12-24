我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機師確診引眾怒 長榮遭台交通部重罰100萬元

不避疫！加州940萬人聖誕出遊 恐重蹈感恩節覆轍

紐約州人口減12.6萬 恐丟一個國會席位

記者金春香／紐約報導
紐約人口過去一年降幅最大，恐失至少一個國會席位。（記者金春香／攝影）
紐約人口過去一年降幅最大，恐失至少一個國會席位。（記者金春香／攝影）

美國人口普查局(US Census Bureau)最新發布的數據顯示，今年7月紐約州人口比去年同期減少12萬6355人，下降幅度達0.65%，位居全國各州之首，人口普查局預估，紐約州很可能會失去至少一個國會眾議院席位。

2020年人口普查最終報告預計明年才會出台，但初步數據顯示，去年7月至今年7月間，紐約州人口數量減少0.65%，雖然紐約從2016年起人口在就呈下降趨勢，但此次是一年期間人口下降幅度最大的一年；此外，過去十年內共有140萬人遷離紐約，其中有21%遷至佛州。

布魯金斯學會(Brookings Institution)首席人口統計學家William Frey指出，如果該數字保持不變，紐約州將肯定會丟掉一個國會眾議院席位，目前紐約有27個席位；若僅能獲得26個席位，紐約國會席位數量將首次少於佛州。

根據人口普查局數據，佛州今年7月人口比去年7月增加24萬1256人，漲幅為1.12%，僅次於德州；德州增加37萬3965人，漲幅達1.29%。

而排在紐約之後的人口數量出現下降的州為伊利諾州，降幅達0.63%；夏威夷州和西維吉尼亞州排其後，分別減少0.61%和0.58%。

美國東北部地區是過去一年人口流失最嚴重的地區，新州、麻州、賓州、羅德島、康州和佛蒙特州人口數量都呈現一定程度的下降。

美國整體人口在過去一年的增幅為120年以來最低，專家認為這是因新冠疫情所導致出生率下降，且移民數量減少，而更重要的一個原因則是3月起疫情奪走了32萬2000多名美國民眾的生命。

奧伯尼的保守智庫帝國中心(Empire Center)創辦人麥馬洪(E.J. McMahon)表示，以往紐約人口的增長很大部分來自新移民和新生兒，但2017年以來，紐約移民數量驟減，與2010年相比，預估2020年紐約人口下降了0.21%。

紐約州 人口普查 美國

上一則

紐約市新冠檢測站 假日服務時間異動

下一則

禁止逼遷令12月27日失效 葛謨將再延60天

延伸閱讀

1張圖／紐約州確診破萬例 紐約市新增4373例

1張圖／紐約州確診破萬例 紐約市新增4373例
紐約聖誕迎暴風雨 氣象局發布危險天氣警告

紐約聖誕迎暴風雨 氣象局發布危險天氣警告
紐約人口過去一年降幅最大 恐失至少一個國會席位

紐約人口過去一年降幅最大 恐失至少一個國會席位
紐約各醫院檢測變種新冠病毒…自英入美須陰性 3航空公司同意

紐約各醫院檢測變種新冠病毒…自英入美須陰性 3航空公司同意
1月6日國會確認大選結果 川普死忠者密謀杯葛

1月6日國會確認大選結果 川普死忠者密謀杯葛
美人口年增0.35%創新低 新冠空降第3大死因

美人口年增0.35%創新低 新冠空降第3大死因

熱門新聞

華裔醫生李旭輝在獄中感染新冠病亡。（本報檔案照）

紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人

2020-12-22 19:32
王強住在用紙箱搭建的「房子」度日。(記者牟蘭／攝影)

賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬

2020-12-19 06:24
皇后區小頸入室搶劫強暴案，一名嫌犯闖入後舉槍威脅受害人。(警方提供)

小頸入室搶劫強暴華婦案 主嫌竟是華裔男子 假釋期作案落網

2020-12-16 02:30

1張圖／紐約州確診破萬例 紐約市新增4373例

2020-12-23 20:20
聖誕打卡地再爆慘案，20歲女子哈德遜廣場Vessel跳下身亡。(記者張晨/攝影)

20歲女子紐約哈德遜廣場Vessel跳樓身亡

2020-12-22 13:57
32歲華男林廷貴來美打工不到兩年，卻罹癌病危。（亞總會提供）

32歲福州男來美打工 偷渡債未還完就罹癌病危

2020-12-21 02:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職

籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職
相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴
紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關

紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關
兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎

兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎
裸照曝光風波 前任眾議員席爾控告前夫及每日郵報

裸照曝光風波 前任眾議員席爾控告前夫及每日郵報