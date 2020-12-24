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1醫護打新冠疫苗 出現嚴重過敏反應

記者和釗宇／紐約報導
紐約市一名醫護接種新冠疫苗後出現嚴重過敏反應，經過診治後目前情況穩定，圖非當事人。（市長辦公室提供）
紐約市一名醫護接種新冠疫苗後出現嚴重過敏反應，經過診治後目前情況穩定，圖非當事人。（市長辦公室提供）

紐約市衛生局23日報告，紐約市一名醫護接種新冠疫苗後出現嚴重過敏反應，經過診治後目前情況穩定；但衛生局指出，新冠疫苗出現過敏反應的案例極其罕見，疫苗接種工作照常進行，市府已從23日起開始為急救人員接種疫苗。

市府數據顯示，目前全市已有超過3萬人接種疫苗，衛生局表示，目前全市只出現了這起疫苗嚴重副作用反應案例；目前紐約市已經開始接種輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)兩種新冠疫苗，但並未透露紐約市嚴重過敏案例接種的是哪一款；衛生局稱，根據疫苗臨床實驗數據，接種輝瑞疫苗可能會出現這種嚴重反應。

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，包括新冠疫苗在內的所有疫苗都是安全的，「對於絕大多數容易過敏的人群來說，新冠疫苗仍然是安全有效的。」但他也表示，若民眾此前接種其他疫苗時曾出現過敏反應，在接種新冠疫苗前應與醫生溝通。

不過，衛生局當日未透露更多信息，表示正在與CDC合作，嚴密追蹤更多的疫苗副作用案例；CDC此前建議，若接種者對輝瑞疫苗成分中某些成分曾經出現嚴重的過敏反應，就不應接種疫苗。

白思豪表示，紐約市預計明年1月將完成對養老院、醫護、急救員等第一批人員的接種，2月和3月將擴大接種範圍，普通老年人和基礎疾病患者將有機會接種；但他也說，以上只是一個大概的時間範圍，能否實現仍然要看疫苗的供應量和接種速度，可能隨時調整，市府正隨時與州府商議接種進度。

州長葛謨(Andrew Cuomo)當日也表示，全州已有8萬9000人接種疫苗，其中90個養老院已接種2萬2000人；他還表示，原以為莫德納疫苗每瓶的疫苗量可接種十次，但實際為11次，因此當前的疫苗供應量比原先預計更多。

紐約市一名醫護接種新冠疫苗後出現嚴重過敏反應，經過診治後目前情況穩定。（市長辦公...
紐約市一名醫護接種新冠疫苗後出現嚴重過敏反應，經過診治後目前情況穩定。（市長辦公室提供）
市府表示新冠疫苗出現過敏反應的案例極其罕見，疫苗接種工作將照常進行，市府已從23...
市府表示新冠疫苗出現過敏反應的案例極其罕見，疫苗接種工作將照常進行，市府已從23日起開始為急救人員接種疫苗。（市長辦公室提供）
葛謨表示，全州已有8萬9000人接種疫苗，其中全州90個養老院已接種2萬2000...
葛謨表示，全州已有8萬9000人接種疫苗，其中全州90個養老院已接種2萬2000人。（州長辦公室提供）
市衛生局提醒民眾，此前接種其他疫苗時曾出現過敏反應，在接種新冠疫苗前應與醫生溝通...
市衛生局提醒民眾，此前接種其他疫苗時曾出現過敏反應，在接種新冠疫苗前應與醫生溝通。（市長辦公室提供）

疫苗 紐約市 過敏

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