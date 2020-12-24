我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機師確診引眾怒 長榮遭台交通部重罰100萬元

不避疫！加州940萬人聖誕出遊 恐重蹈感恩節覆轍

單日近1.2萬確診 葛謨：是否暫停 就看這10天

記者和釗宇／紐約報導
市長白思豪命令英國來客自我隔離，違者將至少被罰1000元。（市長辦公室提供）
市長白思豪命令英國來客自我隔離，違者將至少被罰1000元。（市長辦公室提供）

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，目前並無證據顯示全州有進入「暫停」防疫可能的地區，但若聖誕節防疫鬆懈，情況恐會有變化；而為應對英國發現的變種新冠病毒，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)當日下令，英國到紐約市的人士需自我隔離，違者將至少被罰1000元。

州府數據顯示，全州23日共新增新冠病例1萬1937例，陽性率為5.84%，其中紐約市新增4373例；全州新冠總住院人數增至6864人，新增死亡164人；葛謨表示，聖誕節即將到來，未來十日的疫情發展對防疫形勢至關重要。

州府此前規定，若一地按照當前疫情反彈速度，預計三周後病床利用率達到90%，該地就將「暫停」防疫，關閉所有非必要行業；葛謨說，目前還沒有地區預計三周後的病床使用率達到85%，但需繼續提醒民眾，若防疫鬆懈，情況可能隨時變化，紐約州要力爭不要讓「暫停」防疫出現，「這樣將導致經濟嚴重受損。」

葛謨表示，儘管疫苗已經開打，但全民接種疫苗需等到明年6月甚至9月，這期間應設法讓經濟安全重啟；他說，即將發表的州情咨文中將著眼於經濟安全重啟的計畫，也將考慮是否能將快速檢測技術運用於經濟重啟上。

他說，目前州衛生廳長扎克(Howard Zucker)和州長辦公室預算主管穆希卡(Robert Mujica)正在制定計畫，擬允許水牛城比爾隊舉辦的NFL季後賽中，允許6700名觀眾入場；州衛生廳將提供檢測資源，觀眾入場前須出示陰性證明，觀賽時戴口罩並保持安全距離，賽後須接受檢測追蹤；葛謨表示，該計畫是否能成行將在未來幾周確定，若能實現，將給未來舉辦大型活動作為試點。

英國出現的變種新冠病毒傳染力大增，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)23日宣布，所有乘坐國際航班從紐約入境的人員將收到衛生局發出的隔離令，而來自英國的人員則須登記住所，確保自行隔離，市財政局法警處將定期檢查英國來客住所，確保遵守隔離，首次違規將被罰1000元，此後若繼續違規，將每天被罰1000元。

此外，白思豪也表示，法警處與檢測追蹤小組合作，在各大車站和交通要道盤查外來人員，迄今已經攔查了超萬輛車。

葛謨稱目前並無證據顯示全州有地區將進入「暫停」防疫，但若節假日防疫鬆懈，情況可能...
葛謨稱目前並無證據顯示全州有地區將進入「暫停」防疫，但若節假日防疫鬆懈，情況可能隨時變化。（州長辦公室提供）
市警長辦公室還將與檢測追蹤小組合作，在各大車站和交通要到盤查外來人員，迄今已經攔...
市警長辦公室還將與檢測追蹤小組合作，在各大車站和交通要到盤查外來人員，迄今已經攔查了超萬輛車。（市長辦公室提供）

紐約市 防疫 英國

上一則

楊安澤已登記 參選紐約市長

延伸閱讀

紐約各醫院檢測變種新冠病毒…自英入美須陰性 3航空公司同意

紐約各醫院檢測變種新冠病毒…自英入美須陰性 3航空公司同意
初高中生返校 白思豪：以下月為目標

初高中生返校 白思豪：以下月為目標
打擊超速駕駛 紐約市府籲州府允攝像頭全天運轉

打擊超速駕駛 紐約市府籲州府允攝像頭全天運轉

紐約州預算不足 明春將關3監獄

紐約州預算不足 明春將關3監獄
州府追蹤英國新冠病毒變種 葛謨:目前未發現已傳入紐約

州府追蹤英國新冠病毒變種 葛謨:目前未發現已傳入紐約

倫敦往返紐約乘客 葛謨促提交新冠陰性證明

倫敦往返紐約乘客 葛謨促提交新冠陰性證明

熱門新聞

華裔醫生李旭輝在獄中感染新冠病亡。（本報檔案照）

紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人

2020-12-22 19:32
王強住在用紙箱搭建的「房子」度日。(記者牟蘭／攝影)

賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬

2020-12-19 06:24
皇后區小頸入室搶劫強暴案，一名嫌犯闖入後舉槍威脅受害人。(警方提供)

小頸入室搶劫強暴華婦案 主嫌竟是華裔男子 假釋期作案落網

2020-12-16 02:30

1張圖／紐約州確診破萬例 紐約市新增4373例

2020-12-23 20:20
聖誕打卡地再爆慘案，20歲女子哈德遜廣場Vessel跳下身亡。(記者張晨/攝影)

20歲女子紐約哈德遜廣場Vessel跳樓身亡

2020-12-22 13:57
32歲華男林廷貴來美打工不到兩年，卻罹癌病危。（亞總會提供）

32歲福州男來美打工 偷渡債未還完就罹癌病危

2020-12-21 02:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職

籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職
相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴
紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關

紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關
兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎

兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎
裸照曝光風波 前任眾議員席爾控告前夫及每日郵報

裸照曝光風波 前任眾議員席爾控告前夫及每日郵報