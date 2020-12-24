單日近1.2萬確診 葛謨：是否暫停 就看這10天

市長白思豪命令英國來客自我隔離，違者將至少被罰1000元。（市長辦公室提供）

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，目前並無證據顯示全州有進入「暫停」防疫 可能的地區，但若聖誕節防疫鬆懈，情況恐會有變化；而為應對英國 發現的變種新冠病毒，紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)當日下令，英國到紐約市的人士需自我隔離，違者將至少被罰1000元。

州府數據顯示，全州23日共新增新冠病例1萬1937例，陽性率為5.84%，其中紐約市新增4373例；全州新冠總住院人數增至6864人，新增死亡164人；葛謨表示，聖誕節即將到來，未來十日的疫情發展對防疫形勢至關重要。

州府此前規定，若一地按照當前疫情反彈速度，預計三周後病床利用率達到90%，該地就將「暫停」防疫，關閉所有非必要行業；葛謨說，目前還沒有地區預計三周後的病床使用率達到85%，但需繼續提醒民眾，若防疫鬆懈，情況可能隨時變化，紐約州要力爭不要讓「暫停」防疫出現，「這樣將導致經濟嚴重受損。」

葛謨表示，儘管疫苗已經開打，但全民接種疫苗需等到明年6月甚至9月，這期間應設法讓經濟安全重啟；他說，即將發表的州情咨文中將著眼於經濟安全重啟的計畫，也將考慮是否能將快速檢測技術運用於經濟重啟上。

他說，目前州衛生廳長扎克(Howard Zucker)和州長辦公室預算主管穆希卡(Robert Mujica)正在制定計畫，擬允許水牛城比爾隊舉辦的NFL季後賽中，允許6700名觀眾入場；州衛生廳將提供檢測資源，觀眾入場前須出示陰性證明，觀賽時戴口罩並保持安全距離，賽後須接受檢測追蹤；葛謨表示，該計畫是否能成行將在未來幾周確定，若能實現，將給未來舉辦大型活動作為試點。

英國出現的變種新冠病毒傳染力大增，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)23日宣布，所有乘坐國際航班從紐約入境的人員將收到衛生局發出的隔離令，而來自英國的人員則須登記住所，確保自行隔離，市財政局法警處將定期檢查英國來客住所，確保遵守隔離，首次違規將被罰1000元，此後若繼續違規，將每天被罰1000元。

此外，白思豪也表示，法警處與檢測追蹤小組合作，在各大車站和交通要道盤查外來人員，迄今已經攔查了超萬輛車。