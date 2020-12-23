華醫李旭輝獄中染新冠亡 女兒淚控：囚犯也是人

華裔醫生李旭輝在獄中感染新冠病亡。（本報檔案照）

涉嫌非法出售處方藥物導致病人死亡，於2014年被捕並被判以十年至20年有期徒刑的華裔醫生李旭輝(Stan Li)，於4月新冠疫情高峰期在獄內感染病毒去世；其19歲的女兒在今年9月參加州 參議會聽證會時質問：「我父親不是人嗎？他的生命不寶貴嗎？」

66歲的李旭輝，被捕前在法拉盛經營「現代痛診醫學門診」(Medical Pain Management)，2014年7月他向多人非法開處奧施康定(oxycodone)、抗焦慮藥Xanax等多種處方止痛藥藥單，其中造成至少二人因為服藥過量而死亡。

李旭輝的女兒李Susan是呼籲監獄 釋放年老囚犯維權組織「Release Aging People in Prison」的成員，她在9月州參議會舉行的一場聽證會上，證實父親在她生日那天通話時已經出現新冠症狀，兩周後去世。

李旭輝的死亡令很多人感到震驚，也紛紛表達遺憾。根據PIX11於22日的報導，因過量服用李旭輝開處藥物死亡的Nicholas Rappold的母親雖然仍處於喪子之痛，但得知李旭輝死訊後，她說，沒有人應該這樣死去，「他雖然人在監獄，但不應該那樣死去。」

當年負責該案的特別毒品檢察官辦公室檢察官布倫南(Bridget G. Brennan)辦公室表示，雖然不知道當時監獄的具體情況，但他們對李旭輝的去世感到遺憾。

李Susan說，「父親告訴我，他的獄友們接二連三開始咳嗽，他所在的上州費西吉爾(Fishkill)監獄，在父女通話前就已有五人死於新冠、113人感染。」隨後李旭輝確診，兩周後在威徹斯特郡的醫院去世，「我在視頻中看著他去世，難道我父親不是人嗎？他的生命不寶貴嗎？」

李旭輝2014年被控二級過失殺人罪、一級魯莽行為導致安全危害罪、二級魯莽行為導致安全危害罪，非法販售處方簽管制藥物罪等219項罪名；經過四個月庭審，陪審團裁定李旭輝兩項二級過失殺人罪、三項一級魯莽行為導致安全危害罪、三項二級魯莽行為導致安全危害罪、180項非法販售處方簽管制藥物罪等罪名成立；同年12月，法官判其有期徒刑十年至20年，2015年他被送至費西吉爾監獄服刑。

之後，李旭輝方面上訴試圖推翻兩項過失殺人罪，但2019年紐約州 上訴法庭駁回其上訴。