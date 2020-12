盜用9旬翁房產抵押貸款850萬 華裔地產經紀承認重竊罪

一名華裔房產經紀人涉嫌盜用一位九旬老翁的房產,非法獲取超過850萬元的抵押貸款 ,2018年6月被捕後,被控兩項一級重竊罪(Grand Larceny in the First Degree),但兩年內一直未認罪,日前該華男終於承認一項一級重竊罪,將於明年1月接受量刑。

根據起訴書,家住紐約州 長島Northport鎮的56歲陳林登(Lyndon Chin,音譯)是91歲受害者的房產經紀人,他代表受害人進行房產交易,如購買、出售住家及商業房產,對受害者的資產和公司狀況有一定了解。

2015年10月,陳林登利用他所掌握的受害人房產信息,使用受害人名下公司來偽造文件,在未經過受害人同意的情況下,將其在曼哈頓 下城的四處房產進行抵押,獲得500萬元貸款。

隨後,陳林登還用受害人公司的名字開設銀行帳戶,在帳戶內存入約440萬元他非法獲得的資金,並用這些錢來償還20多份個人、公司及家人的銀行欠款,並用剩下的錢來買車、支付保險、購買珠寶等。

2016年3月至5月間,陳林登還使用類似手段獲取了另一筆350萬元的抵押貸款,但不久後受害者對陳林登提出的一項抵押貸款產生疑慮,曼哈頓地區檢察官萬斯(Cyrus R. Vance)辦公室金融詐騙處開始著手調查,最終識破這一騙局。

陳林登於2018年6月13日被捕,當日過堂時他拒絕認罪,被法官要求提交10萬元的保釋金取保候審,之後兩年內他一直未認罪,庭審也一再延期,本月他終於認罪,將於1月19日接受量刑。