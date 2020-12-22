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盜用9旬翁房產抵押貸款850萬 華裔地產經紀承認重竊罪

記者金春香／紐約報導

一名華裔房產經紀人涉嫌盜用一位九旬老翁的房產，非法獲取超過850萬元的抵押貸款，2018年6月被捕後，被控兩項一級重竊罪(Grand Larceny in the First Degree)，但兩年內一直未認罪，日前該華男終於承認一項一級重竊罪，將於明年1月接受量刑。

根據起訴書，家住紐約州長島Northport鎮的56歲陳林登(Lyndon Chin，音譯)是91歲受害者的房產經紀人，他代表受害人進行房產交易，如購買、出售住家及商業房產，對受害者的資產和公司狀況有一定了解。

2015年10月，陳林登利用他所掌握的受害人房產信息，使用受害人名下公司來偽造文件，在未經過受害人同意的情況下，將其在曼哈頓下城的四處房產進行抵押，獲得500萬元貸款。

隨後，陳林登還用受害人公司的名字開設銀行帳戶，在帳戶內存入約440萬元他非法獲得的資金，並用這些錢來償還20多份個人、公司及家人的銀行欠款，並用剩下的錢來買車、支付保險、購買珠寶等。

2016年3月至5月間，陳林登還使用類似手段獲取了另一筆350萬元的抵押貸款，但不久後受害者對陳林登提出的一項抵押貸款產生疑慮，曼哈頓地區檢察官萬斯(Cyrus R. Vance)辦公室金融詐騙處開始著手調查，最終識破這一騙局。

陳林登於2018年6月13日被捕，當日過堂時他拒絕認罪，被法官要求提交10萬元的保釋金取保候審，之後兩年內他一直未認罪，庭審也一再延期，本月他終於認罪，將於1月19日接受量刑。

貸款 曼哈頓 紐約州

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