紐約3.8萬人打新冠疫苗 全美最多

葛謨表示，全州已有3萬8000名醫護接種新冠疫苗，在全美50州中最多。（市長辦公室提供）

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)21日表示，全州已有3萬8000名醫護等接種新冠疫苗 ，全美最多，另有大約63萬劑輝瑞和莫德納疫苗本周將到貨；他表示，全州養老院 人員21日已開始接種，隨著更多疫苗到貨，本周料將疫苗接種範圍擴大至其他一線人員和普通醫護；紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)則表示，紐約市已接收疫苗的接種率遠高於全國水平。

葛謨表示，儘管上周紐約州遭遇暴雪，但並未影響疫苗分發和接種，全州已接種3萬8000人，為全美50州最多；他說，全州本周預計將有34萬6000劑莫德納疫苗和12萬劑輝瑞疫苗到貨，加上輝瑞的首批17萬劑疫苗，截至本周全州累計接收的疫苗將達到63萬劑左右；其中，分配給紐約市的有26萬7250劑，長島為8萬6150劑。

隨著疫苗到貨量增加，州府本周將擴大接種範圍，普通醫護人員、急救人員、法醫、喪葬人員和其他聚集場所員工將有機會接種。

同時，全州618所養老院人員21日起開始接種疫苗，所有養老院將有三個接種日，每個相隔兩周，所有長者將同批接種，工作人員則分兩批接種，預計將持續六周；養老院疫苗接種將由當地診所負責，其中包括271家CVS、253家華格林(Walgreens)和94家其他藥房。

葛謨曾多次表示，疫苗接種環節須確保弱勢群體和少數族裔社區不被落下；他21日宣布，州府將成立「疫苗公平工作組」(Covid-19 Vaccine Equity Taskforce)，確保疫苗分發公平，掃除弱勢群體和少數族裔接種疫苗的障礙。

州府也正在研發社區疫苗接種工具包，包含辦公用品、電腦設備、通訊設備、防護服等所有必要設施，將能讓缺少醫療資源的社區能迅速建立起臨時疫苗接種點。

白思豪則表示，紐約市截至20日已經為1萬8000人接種疫苗，占已接收疫苗總量的42.2%，該比率遠高於全美平均水平的19.6%；他預計21日至23日將有超過14萬9000劑莫德納疫苗運抵紐約市。

州府數據顯示，全州20日共新增陽性病例9007例，陽性率為5.75%，其中紐約市新增3338例；全州新冠總住院人數6331例，新增死亡109人；葛謨表示，根據對感恩節後的數據分析，認為紐約州節後並未發生如全美其他地區一般的大規模的疫情爆發，說明民眾防疫較為自覺的情況下，可以遏制疫情惡化。