倫敦往返紐約乘客 葛謨促提交新冠陰性證明

葛謨請求運營往返紐約至倫敦的三家航空公司要求乘客登機前提供新冠檢測陰性證明，其中英航已同意22日起執行。（Getty Images）

英國 出現傳染力更強的新冠病毒變種，紐約州 長葛謨 (Andrew Cuomo)21日再度呼籲聯邦政府暫停英國航班或採取強制檢測要求，並表示已提請運營往返紐約至倫敦的三家航空公司要求乘客登機前提供新冠檢測陰性證明，其中英航(British Airways)已經同意，22日開始執行。

葛謨也說，儘管目前變異的病毒情況未明，他的直覺認定變異病毒已傳入美國，政府絕不能如春天一樣坐以待斃，若變異病毒在美國傳播開來，「無疑將導致第二波疫情到來。」

葛謨表示，根據英國首相強生(Boris Johnson)的說法，該變異新冠病毒的傳播速度比原病毒快70%，但目前仍不知道死亡率是否更高，以及剛出爐的疫苗是否能預防；他表示，強生前幾日還表示不會因為聖誕節採取更嚴格的防控，但近日卻大轉彎，倫敦陷入最嚴格封城，足見事態嚴重。

他再次呼籲聯邦政府對英實施旅行禁令，或要求乘機旅客出示陰性檢測證明；葛謨表示，目前已有120個國家和地區宣布暫停對英航班或要求陰性證明，「為什麼聯邦政府仍然無動於衷？」

葛謨說，一些政客認為什麼都不做，就什麼都不會錯，「不作為也會有嚴重後果，意味著每天數萬英國人入境美國，我的直覺認為，變異病毒已經傳入美國，因為同樣的事情春天已經發生過一次；政府沒有理由以情況未明為由而不作為，第一波疫情到來時，就有人說情況未明，戴口罩未必有用，但現在人人都得戴，這些教訓難道不夠深刻嗎？」

他表示，紐約州不能再次成為歐洲疫情突襲的受害者；葛謨說，目前有英航、達美航空(Delta)、維珍大西洋(Virgin Atlantic)每日運營三班往返紐約至倫敦的航線，他已請求三家航空供公司比照其他120國的規定，要求所有英國至紐約的乘客登機前出示新冠檢測陰性證明，其中英航已同意22日開始執行。

儘管州府沒有權限叫停國際航班，葛謨呼籲其他兩家公司盡快同意，否則州府將採取其他措施，譬如有權對降落在紐約州的航班採取行動。