演員威爾史密斯對話華埠46號美食店經理莫志聯 籌款6萬元點亮中國城

威爾史密斯在自己的原創劇集中對話莫志聯。(劇集截圖)

好萊塢演員威爾史密斯(Will Smith)20日在與社群媒體Snapchat合作的短劇集「Will From Home」中對話華埠 46號美食店經理莫志聯，讚揚其在疫情 開始後為社區所做的貢獻；又聽聞莫志聯最近發起的「點亮中國 城」項目，威爾史密斯聯合了多家機構組織共籌款6萬元，幫助華埠從疫情的打擊下恢復。

威爾史密斯表示，了解莫志聯的故事就是從他和46號美食店在4月時為華埠社區耆老及遊民免費供給熱餐開始的，而新冠疫情又導致針對亞裔的仇恨案件多有發生，讓華埠整體籠罩了一層隱瞞之下。

劇集中，莫志聯以視訊通話的形式出現，他講述自己開始只是為一線工作人員提供免費茶點，而後在多名民選官員及社區民眾的幫助下才得以實現供給熱餐的計畫，並一直持續至今。

莫志聯說，自己在華埠出生長大，雖然作為「異鄉人」，但最不願看到的就是生養自己的地方因疫情變得死氣沈沈，從4月至今他已經從一個是餐廳經理漸漸成長為了一名活動者，為自己的社區發聲。

威爾史密斯在聽聞莫志聯對唱歌深感興趣後，更在劇集中請到了自己的好友歌手艾莉西亞凱斯(Alicia Keys)彈奏鋼琴與莫志聯合唱聖誕歌，並贈送了他一輛電單車以方便其今後在社區中的服務需要。

寒冬將至，莫志聯與紐約中華公所、獻愛華埠等共同發起的「點亮中國城」懸掛燈籠項目也在展開，威爾史密斯在節目表示，亞洲人平等會(AAFE)捐款1萬元，1863 Ventures以及谷歌共同捐款5萬元以幫助華埠從疫情的經濟打擊中慢慢恢復。

谷歌還特別為莫志聯訂製了帶有46號美食店標誌的保溫背包，方便其在送餐時使用；「所有在大災前默默付出的小人物都值得被稱頌，這是在2020這個特別的聖誕節中應該被人們所記得的。」威爾史密斯說，這也是整個劇集想要表達的精神。

莫志聯在揭開這一系列驚喜後也不由得在視頻中落淚，他說「我不僅僅是我自己，而是關乎於整個華埠社區，能把每個人緊緊連結起來，建立信心，才能共度難關。」