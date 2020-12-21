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疫期巨額採購 唯紐州、新州未公開明細

記者和釗宇／紐約報導
葛謨表示，從今年3月至11月，州府共花費8億3000萬元通過近400家供貨商，採購防護物資和醫療耗材。（州長辦公室提供）
葛謨表示，從今年3月至11月，州府共花費8億3000萬元通過近400家供貨商，採購防護物資和醫療耗材。（州長辦公室提供）

紐約和新澤西作為美國第一波新冠疫情的重災區，州政府在疫情最開始的幾周裡斥巨資購買防護物資和醫療設備，但兩州府到目前為止，是全美唯二未回應媒體要求、公布抗疫支出明細的州。

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)此前表示，從今年3月至11月，州府共花費8億3000萬元、通過近400個供貨商，購買防護物資和醫療耗材；州主計長辦公室在網上公布了相關交易的數據庫，包括經銷商名稱、交易日期和支付金額等簡略信息，但州府到目前為止仍未透露有關這些交易的細節，如每個經銷商的每個訂單購買了多少個口罩、防護服或呼吸器，有多少訂單如期全額交付，未交付訂單的事後是否有補齊等。

美聯社此前對全美各州的防疫支出作調查，支出全美各州直到今年夏天，大約共花費超過70億元購買防疫相關物資，其中大多沒有進行公開的競價招標程序；美聯社向各州索要交易明細，只有紐約州和新澤西州未給予相關信息。

美聯社在今年春季和7月向紐約州府申請抗疫支出明細的政府信息，但州府都未提供，表示需要更多時間尋找和審核交易底單，預計可能明年1月中下旬才能提供。

今春疫情爆發之時，為方便採購抗疫物資，包括紐約州在內的多個州都放鬆採購監管；葛謨曾表示，為紐約州提供抗疫物資的供貨商盡可能縮短合約審批流程；他也曾派員前往中國採購7000台呼吸器。

儘管州府此前也向媒體透露過部分交易內容，如向布魯克林的Dome International公司支付1億2200萬元希望採購5700台呼吸器，向硅谷人士Yaron Oren-Pines支付6900萬元採購呼吸器等，但上述廠商並未按約交付設備，州府也未再透露更多後續；州府此前表示，州府正在試圖向未能如約提供設備的公司索要部分或全部貨款。

州府總務辦公室發言人格洛爾(Heather Groll)表示，州府的大部分訂單都已經交貨，但確實有少量訂單屬於部分或全部未到貨；她表示，在未到貨訂單中，目前州府已成功索回2億2300萬元已付款，但拒絕透露具體是哪些訂單，以及州府總共需討回多少貨款，指出「不透露這些細節是因為不想損害州府在談判時的籌碼。」

紐約州 疫情 新澤西州

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