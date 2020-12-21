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太「疫」外 長島校園不到10確診

記者朱蕾／紐約報導
學校嚴格執行防疫措施和積極的病例追蹤，讓長島的中小學校園至今沒有沒有傳播新冠疫情。(取自長島大頸學區臉書)
學校嚴格執行防疫措施和積極的病例追蹤，讓長島的中小學校園至今沒有沒有傳播新冠疫情。(取自長島大頸學區臉書)

紐約長島的新冠確診病例不斷增加，但長島的學校開學以來防疫良好，校內感染病例少到微乎其微；當地衛生和教育官員將此歸功於校園嚴格防疫措施和積極的病例追蹤，指出所有教職工和學生都正確佩戴口罩、保持社交距離，對防疫成功起關鍵作用。

根據紐約州統計，自今年9月長島中小學生重返校園以來，長島地區約有5455名五歲至17歲的學生和2275名教職工的新冠檢測呈陽性；當地衛生局官員表示，根據疫情追蹤數據，只有不到十例確診是在當地中小學中發現的，如果採取適當的預防措施，到校上課是能夠很安全的。

蘇福克郡(Suffolk County)衛生局共發現七人是在學校裡感染，他們都是在同一個教師辦公室內舉行生日聚會的教職工。

納蘇郡(Nassau County)衛生局表示，該郡尚未發現在學校內感染的新冠病例；衛生局局長艾森斯坦(Lawrence Eisenstein)說，「我們追蹤到的確診病例包括在聚會、社交活動、聚集看球賽等場合中感染，但沒有一人是在校園內感染新冠，我認為這是非常值得注意的，以至於我們能夠使大多數學校在大部分時間開放。」

他也說，校園中有可能存在一些傳播病例，特別是考慮到有些感染者沒有症狀，但目前衛生局尚未發現任何感染病例。

蘇福克郡衛生局局長皮戈特(Gregson Piggott)表示，「雖然我不能確定未來會發生什麼，但目前校園內的感染率如此之低是驚喜。」

長島的校車也沒有成為新冠病毒傳播之地，在蘇福克郡，只有四例確診與校車有聯繫，四人都是小型校車的司機或相關服務人員。

衛生局和學區的官員把校園內傳染率低主要歸功於學校的防疫措施和積極的病例追蹤，以及在校園內所有學生和教職工都正確的戴口罩、洗手、保持社交距離。

學區官員表示，這個冬天在校園中的疫情傳播風險可能會增加，但學生和教職工已經習慣了新冠防疫規則和程序，這將有助應對未來的挑戰。

長島 防疫 紐約州

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