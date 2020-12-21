我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診逼1800萬例 佛州逾120萬

幕僚確診 加州州長紐森再度隔離十天

皇后區地下夜店 160人未戴口罩開派對

記者朱蕾／紐約報導
160餘人在地下夜店違規聚會，多未戴口罩。(市財政局法警處提供)
160餘人在地下夜店違規聚會，多未戴口罩。(市財政局法警處提供)

皇后區一家地下夜店內20日凌晨聚集160餘人，大多未戴口罩、也未保持社交距離，以涉嫌違反防疫令，被紐約市財政局法警處(New York City Sheriff's Office)查封，派對組織者、場所擁有人等五人被控多項罪名。

根據負責紐約市防疫執法的市財政局法警處信息，法警處執法人員接到舉報後，於20日凌晨2時30分左右，突檢位於皇后區玫瑰谷(Rosedale)243街145-12號的一家非法夜店。

執法人員先發現大批人進入位於241街和243街之間Mayda路上的一條小路，並搬下酒水；執法人員隨後進入夜店，看到裡面聚集至少164人，在飲酒、跳舞、抽水菸等，現場擁擠不堪，場內的人幾乎都沒戴口罩。

一名DJ、兩名無證保安人員等被控違反新冠防疫令等，法警還在一名派對參與者身上發現大麻和一把短柄斧；該場所業主面臨1萬5000元罰款。

這家地下夜店正門前的牌子上寫著「活動中心」(Event Center)。法警處警長佛西多(Joseph Fucito)表示，派對上提供酒類飲品，現場儲備的酒量足夠供應170人，包括不同類型的伏特加酒；他們還發現三打酒的空瓶，包括頂級品牌的龍舌蘭酒、蘇格蘭威士忌等，以及多種啤酒；但該場所沒有夜店營業證件，也沒有允許售酒的酒牌。

佛西多表示，「很難確認誰是組織者，目前我們認定兩名保安人員和一名皇后區28歲的DJ是組織者」，該場所的業主被控違反消防法規以及非法倉儲、銷售酒品。

由於新冠疫情反彈，紐約市14日起再次禁止餐廳、酒吧堂食，所有室內場所的私人聚會不得超過十人。

法警處突檢皇后區玫瑰谷的一家非法夜店。(市財政局法警處提供)
法警處突檢皇后區玫瑰谷的一家非法夜店。(市財政局法警處提供)
160餘人在地下夜店違規聚會，多未戴口罩。(市財政局法警處提供)
160餘人在地下夜店違規聚會，多未戴口罩。(市財政局法警處提供)

紐約市 皇后區 防疫

上一則

不爽再被禁堂食 紐約市多家餐館拒絕招待葛謨

下一則

太「疫」外 長島校園不到10確診

延伸閱讀

不滿再禁堂食 紐約市多家餐館拒招待葛謨

不滿再禁堂食 紐約市多家餐館拒招待葛謨
皇后區住宅凌晨3級大火 3死4傷

皇后區住宅凌晨3級大火 3死4傷
法拉盛公車專用道計畫 法院21日裁決

法拉盛公車專用道計畫 法院21日裁決
2死4傷 皇后區艾姆赫斯特住宅三級大火

2死4傷 皇后區艾姆赫斯特住宅三級大火
「專挑華人區好車下手」紐約皇后區輪胎竊盜集團被捕

「專挑華人區好車下手」紐約皇后區輪胎竊盜集團被捕
接觸確診 自我隔離 龐培歐國務院辦聖誕派對 被批「不負責任」

接觸確診 自我隔離 龐培歐國務院辦聖誕派對 被批「不負責任」

熱門新聞

皇后區小頸入室搶劫強暴案，一名嫌犯闖入後舉槍威脅受害人。(警方提供)

小頸入室搶劫強暴華婦案 主嫌竟是華裔男子 假釋期作案落網

2020-12-16 02:30
王強住在用紙箱搭建的「房子」度日。(記者牟蘭／攝影)

賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬

2020-12-19 06:24
紐約預計13日晚間開始降溫，周一迎來一場小型雨夾雪，隨後多場大型降雪逐漸抵達，將今年的聖誕妝點成銀色世界。(Getty Images)

紐約今晚開始降溫 未來一周預計迎來暴風雪

2020-12-13 16:11

1張圖／紐約州確診破83萬例 紐約市新增3345例

2020-12-19 21:41
紐約州長葛謨前助手、正在競選曼哈頓區長的博一嵐(Lindsey Boylan)13日發推特，指控葛謨曾對其性騷擾。取自推特

紐約州長前助手爆料 曾因長相遭葛謨性騷擾

2020-12-13 16:21
毛波。（圖片取自廈門大學）

廈大教授間諜案達認罪協議 毛波16日獲釋返中國

2020-12-14 15:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…
奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決
解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？

解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？
病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播

病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播