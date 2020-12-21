皇后區地下夜店 160人未戴口罩開派對

160餘人在地下夜店違規聚會，多未戴口罩。(市財政局法警處提供)

皇后區 一家地下夜店內20日凌晨聚集160餘人，大多未戴口罩、也未保持社交距離，以涉嫌違反防疫 令，被紐約市 財政局法警處(New York City Sheriff's Office)查封，派對組織者、場所擁有人等五人被控多項罪名。

根據負責紐約市防疫執法的市財政局法警處信息，法警處執法人員接到舉報後，於20日凌晨2時30分左右，突檢位於皇后區玫瑰谷(Rosedale)243街145-12號的一家非法夜店。

執法人員先發現大批人進入位於241街和243街之間Mayda路上的一條小路，並搬下酒水；執法人員隨後進入夜店，看到裡面聚集至少164人，在飲酒、跳舞、抽水菸等，現場擁擠不堪，場內的人幾乎都沒戴口罩。

一名DJ、兩名無證保安人員等被控違反新冠防疫令等，法警還在一名派對參與者身上發現大麻和一把短柄斧；該場所業主面臨1萬5000元罰款。

這家地下夜店正門前的牌子上寫著「活動中心」(Event Center)。法警處警長佛西多(Joseph Fucito)表示，派對上提供酒類飲品，現場儲備的酒量足夠供應170人，包括不同類型的伏特加酒；他們還發現三打酒的空瓶，包括頂級品牌的龍舌蘭酒、蘇格蘭威士忌等，以及多種啤酒；但該場所沒有夜店營業證件，也沒有允許售酒的酒牌。

佛西多表示，「很難確認誰是組織者，目前我們認定兩名保安人員和一名皇后區28歲的DJ是組織者」，該場所的業主被控違反消防法規以及非法倉儲、銷售酒品。

由於新冠疫情反彈，紐約市14日起再次禁止餐廳、酒吧堂食，所有室內場所的私人聚會不得超過十人。