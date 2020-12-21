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MTA欲再漲捷運卡、路橋費 乘客抗議

記者顏嘉瑩／紐約報導
乘客聯盟20日在曼哈頓的州長辦公室樓下抗議，反對MTA調漲票價和費率。(乘客聯盟提供)
乘客聯盟20日在曼哈頓的州長辦公室樓下抗議，反對MTA調漲票價和費率。(乘客聯盟提供)

面臨巨大虧損，大都會運輸署(MTA)擬再調漲捷運票價和橋樑、隧道通行費；20日，乘客維權團體在曼哈頓中城的州長葛謨(Andrew Cuomo)辦公室樓前抗議，指出票價與通行費不斷上漲，等同變相向工人、低收入戶加稅，讓已遭新冠疫情重創的紐約人經濟上雪上加霜。

MTA上月公布2021財年預算案，指出新冠疫情導致2020年全年乘客數斷崖式猛跌，MTA如今面臨120億元虧損，若聯邦金援無法及時到位，恐將被迫裁員9367人，並將把公車、地鐵服務削減40%；MTA也提出，將紐約市捷運票價再提漲2%到4%、取消7天和30天捷運卡，取消或削減史泰登島居民通過維拉札諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)享有的過橋費折扣等。

20日由乘客聯盟(Riders Alliance)等乘客維權團體組織，眾多乘客代表在中城州長辦公室前抗議；該聯盟表示，加價將為勞工階層帶來巨大負擔，全市有約84萬勞工依靠公共交通通勤，8%的紐約市地鐵、公交乘客生活在貧窮線下，24%為中低收入者。

乘客聯盟執行董事普朗(Betsy Plum)表示，過去九個月的疫情，讓早就存在的社會不公問題在紐約市更為嚴重，「但我們是透過勞工階層才能夠讓這個城市繼續前進」；普朗說，在人人都居家辦公、乘客量低、地鐵夜間關閉的情況下，提高票價是不公平的，「在服務減少的情況下，要求必要行業員工和低收入民眾付更多錢去通勤是很不公平的，我們不能透過這樣的方式變相增稅。」

抗議者要求州府應以循序漸進的方式來為公共運輸資金開源，而非透過簡單且會影響到最普通大眾的加價方式來彌補虧空。

紐約市 低收入 MTA

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