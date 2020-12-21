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MTA漲價最後一次公聽會 21日登場

記者黃伊奕／紐約報導
MTA計畫取消史泰登島居民通過維拉札諾大橋的過橋費折扣。（本報檔案照）
MTA計畫取消史泰登島居民通過維拉札諾大橋的過橋費折扣。（本報檔案照）

大都會運輸署(MTA)日前提出的捷運票價、路橋費調漲及取消史泰登島居民過橋折扣等計畫，21日將就此舉行最後一場線上公聽，隨後將表決；乘客維權團體指出這將是民眾對此影響切身利益深遠的調價計畫發聲的最後機會，應積極參與表達意見。

MTA因新冠疫情衝擊，財政赤字日益嚴重，為了維持運營，日前提出新的費率調漲計畫，其中包括取消史泰登島居民過橋折扣計畫；MTA預估，該調整若實施，將幫助MTA增加約6500萬元年收入。

但對於需駕車通勤史泰登島至布碌崙(布魯克林)的居民來說，影響重大，通勤成本大幅增加；自12月起維拉札諾大橋啟動雙向收費後，史泰登島居民單次過橋費降低至2.75元，但進出史泰登島都需支付過橋費；如果取消居民折扣計畫，史泰登島的居民駕車前往紐約市其他區域通勤開支漲幅至少達123%

針對這一系列費率調漲計畫，MTA在12月已舉行了五場線上公聽會，會上大部分出席作證民眾都對漲價計畫表達反對，指出疫情對經濟的衝擊，已讓市民壓力巨大，不得不外出工作的普通勞工若還需承擔更高通勤費，將是雪上加霜。

MTA針對此次費用調漲的公聽會，21日舉行最後一場，這將是民眾最後一次發表意見的機會；公聽會將通過Zoom舉行，民眾可登錄網站zoom.us/join、或者撥打電話(877)853-5247，然後輸入ID841 1593 1743參與；民眾也可發送短信至(646)252-6777或者致信郵寄至大都會運輸署辦公室，表達對此的意見，地址為MTA Government & Community Relations at 2 Broadway, New York, NY, 10004；更多詳細信息，可查詢網站https://new.mta.info/transparency/fares-and-tolls-2020。

MTA 史泰登島 大都會

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