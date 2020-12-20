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紐約市公校單日134人確診 市教育局將關閉更多學校

記者張晨╱紐約報導
紐約市公校單日確診134人，更多學校因此關閉。(市長辦公室提供)
紐約市公校單日確診134人，更多學校因此關閉。(市長辦公室提供)

隨著紐約市對公校學生及教職員工的檢測，截至19日數據，有134名學生及教職員工確診，這迫使市教育局不得不關閉更多教室和校園以阻止疫情蔓延。

教育局數據顯示，當日有48名學生和86名教職員工確診為陽性；9月14日以來，教育系統內的確診總數達到5821名；該數字包括了校內檢測、市內檢測點、衛生保健機構以及私人實驗室報告的病例；檢測為陽性者包括到校上課以及在家上網課的學生及教師，以及曾前往校園工作的職工。

本月8日，市長白思豪重新開放公校，約有19萬名學生回到學校教室上課；他一再稱公校「非常安全」，但是公校重開以來，確診病例數不斷上升，迫使越來越多的教學樓關閉。

截至19日，紐約市共關閉了1040間教室，55座教學樓關閉24小時，164座教學樓關閉14天。

市教育局發言人斯提爾(Nathaniel Styer)表示，確診病例涉及2850個3-K、學前到5年級的學校、75個地區內提供到校上課學習的學校，以及400多個兒童保育場所。

「我們將繼續與衛生官員的標準保持一致，他們很清楚，到校上課不會對學生和教職工造成更大的感染風險，也不是群聚感染的源頭。」斯提爾表示，已經制定了防疫措施的黃金標準，並對陽性病例作出快速反應，以阻止任何潛在的傳播風險。

教育局 檢測 公校

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