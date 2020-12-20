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葛謨簽行政令！餐館酒吧禁堂食 營業稅延3個月

記者金春香╱紐約報導
葛謨行政令保證州內所有被要求關閉堂食的餐廳，可延期三個月繳納營業稅。（州長辦公室提供）
葛謨行政令保證州內所有被要求關閉堂食的餐廳，可延期三個月繳納營業稅。（州長辦公室提供）

州長葛謨(Andrew Cuomo)19日簽署行政令，州內所有依規定關閉堂食的餐廳和酒吧，可延期三個月繳納營業稅(sales tax)，保證這些在疫情期間遭受重創的商家得以繼續生存；紐約州已經連續五天每日新增新冠死亡病例超過100人，且州內住院人數在前一天首次下降後19日又出現反彈。

紐約市14日起禁止堂食後，又遇上暴雪天氣，餐飲業者生意慘淡；州長最新簽署的行政令，給紐約市餐廳、酒吧，以及目前州內五個位於橙區內必須關閉的餐廳一絲喘息機會，可以延期91天繳納營業稅，餐廳營業稅原本截止日期為本月21日，將延至明年3月22日。

此外葛謨行政令中還延長了低收入年長者和殘障人士的地稅豁免，擁有房產的65歲以上長者和殘障者不需要像往年一樣親自到辦公地點申請，地方政府會直接為他們提供地稅豁免。

葛謨也致信總統川普，希望川普給參院共和黨施以影響力，確保兩黨加快對9000億元新紓困案的協商並達成共識；葛謨指出，如果缺少聯邦資金，地方政府在疫苗分發問題上很可能出現延遲，這不僅將導致更多死亡，聯邦疫苗項目也會潰敗。

19日州府數據顯示，州內新增確診9919例，但住院人數新增737例，住院總人數增至6208例，令住院人數下降僅持續一天，加護病房人數也增至1088人，紐約市總計2443個加護病床的使用率已達到71%；另外新增死亡127例，其中紐約市31例，紐約州已經連續五天每日新增死亡超過100人。

葛謨表示，隨著更多人群即將開始接種疫苗，大家已經能夠看到勝利的曙光，「但我們能多快迎接勝利，取決於每個人的行動。」他指出，希望人們都能從感恩節後疫情升溫的教訓中汲取經驗，「我們距離疫苗普及還有一段時間，現在更需要的是每個人以大局出發，繼續嚴格遵守防疫要求。」

紐約市餐廳和酒吧，可延期三個月繳納營業稅。（記者金春香／攝影）
紐約市餐廳和酒吧，可延期三個月繳納營業稅。（記者金春香／攝影）

紐約市 葛謨 疫苗

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